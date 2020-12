Már készülnek az ünnepi sütemények a tenki cukrászlány műhelyében

Nem tervezi, hogy máshova költözne. Mikor elment szülőfalujából, akkor is csak tanulni szeretett volna a fővárosban. Tehetségét azonban nem ott szerette volna kamatoztatni. Besenyei Dóra kis cukrászműhelyét Tenken működteti, s már nem csak a helyieket örvendezteti meg finomságaival.

– Ne haragudjatok, elég kevés a hely itt nálam – szabadkozik rögtön a cukrász, mikor megérkezünk. Jól felszerelt, egyszemélyes műhelyében – amit a családi ház garázsából alakítottak át –, napi több órát tölt. Most, hogy közelednek az ünnepek, a megrendelések is gyarapodnak.

Linzertésztát vesz elő a hűtőből, s gyakorlott mozdulatokkal nyújtani kezdi, majd szaggatja. Elmeséli, a gimnázium után rendőrnek készült, de nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, ezért más szakma után nézett.

– Nem ez volt a gyerekkori álmom, de most úgy érzem, a helyemen vagyok, nagyon szeretem ezt csinálni – fogalmaz.

Budapesten tanulta ki a szakmát, de nem akart ott maradni, hazahúzta a szíve. Gyakorlatát még a fővárosban töltötte, sok ismerettel, élménnyel lett gazdagabb. Miközben tepsire rakja az ischler alapját, elmondja, gyorsan jött a cukrászműhely megvalósításának ötlete, s valóban, szinte az egész család segítette a létrejöttét.

– Fiatal vállalkozóknak szánt pályázat segítségével tudtuk berendezni a műhelyt, a garázs átalakítását azonban önerőből végeztük el. A nővérem a pályázatban segített – meséli, s közben színes macaron alapok érkeznek a pultra, ahol már csak megtölti ezeket.

Nem szeretne elmenni falujából. Tenken minden megvan ahhoz, hogy a fiatalok se vágyjanak el: óvoda, iskola, s közel Heves és Eger. Mégis, egy csendes, nyugodt környéken élhetnek. A barátai néha eljönnek, meglátogatják munka közben, olyankor ő is lazít pár percet.

Tervei akadnak bőven a jövőre nézve. Mint mondja, öt éven belül szeretné, ha sikerülne egy kis cukrászdát is nyitnia, ha lehet, a 31-es út mentén. Szeret egyedül dolgozni, de – bár még csak egy éve működik a műhelye –, be kell látnia, hogy kinőtte annak adottságait, pedig igyekszik nem túlvállalni magát.

Miközben pisztáciás, csokoládés, és kávés krémmel tölti meg a macaronokat, azt is elmondja, nemrég végezte el a készítésükhöz szükséges tanfolyamot. Fontosnak tartja, hogy naprakész legyen a technikákban, igyekszik fejleszteni magát. A mesterfokozatot is szeretné megszerezni. Versenyzett is, egy tatai megméretésen első helyen végzett. Legjobban a tortákat szereti készíteni, több kreativitást igényelnek.

– Jó látni a megrendelők arcán az őszinte örömöt, amikor elnyeri tetszésüket a tortám – fogalmaz.

A megtöltött macaronokat dobozokba pakolja, s közben megsültek a linzerek. Kiveszi a sütőből, a fém pultra pakolja őket. Gondosan megtölti a habzsákot eperlekvárral, kis halmokban nyomja rá a tésztára. Jövőre azt tervezi, benevez az ország tortája versenybe. Vannak már elképzelései az ízvilágot illetően.

– Családi szülinapokra fogom megsütni ezeket az ötleteket. Úgyis elvárják, hogy valami újjal lepjem meg a családtagokat – mondja mosolyogva, s közben csokoládét melegít. Ahogy az ünnepek előtt lenni szokott, most karácsonyra is sokan kérnek aprósüteményeket, s bejglik gyártásába is belefogott. A linzerek megkapják a csokoládéborítást, fehércsokoládé-csíkokkal, hópehelycukorral díszítette őket. Várja a többi megrendelés: még mézeskalácsot is kell készítenie.