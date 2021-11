Már korán megteltek a Heves megyei üzletek karácsonyi dekorációval és ajándékokkal

Karácsony még odébb van, másfél hónapot kell várni a szeretet ünnepére, azonban a boltok polcai és kirakatai már megteltek az év legjobban várt időszakához kapcsolódó díszekkel, ajándékokkal és édességekkel.

Ezt ne hagyja ki! Városháza-gate: megszólalt Gansperger Gyula

Már október végétől csokimikulások mosolyognak a vásárlókra, s a szaloncukrok is megjelentek a polcokon a legtöbb áruházban. A kirakatok karácsonyi díszben pompáznak. Megoszlanak a vélemények arról, szükséges-e ilyen korán árusítani az ünnepi termékeket.

– Engem különösebben nem zavar, megszoktuk, hogy már november eleje után kipakolják az ünnepi árukat a boltokba. Én inkább azt furcsállom, ha már október elején megjelennek az áruházakban a mikulás csokik vagy a karácsonyi dekorok. Szerintem idegennek hat még akkor. Kicsit olyan érzésem van, hogy mire a szentestéhez érünk, addigra elvész a varázsa a karácsonynak, és csak úgy túl leszünk rajta, mint bármelyik másik napon – részletezte a fiatal egri anyuka.

Akadnak azonban, akik külön örülnek, hogy ilyen korán kapni mindent, hiszen így időben fel tudnak készülni az ünnepekre.

– Nincs különösebb problémám azzal, hogy már ősz elején megjelennek a mikuláshoz és a karácsonyhoz kapcsolódó termékek. Úgy vagyok vele, hogy aki szeretné elkerülni a tömeget, az már most bevásárolhat. Nem egyszerre szakad a nyakába sok kiadás, és kapkodnia sem kell. Jómagam is szeretek előre tervezni, és nagyon kedvelem a karácsonyi hangulatot, így elnyújtva hosszabb időn át élvezhetem ezt – vélekedett a középkorú egri hölgy, Kovács Renáta.

Olyanok is akadnak, akik egyenes az üzletvezetőket hibáztatják, amiért az ünnep előtt két hónappal a boltok kínálatát már uralják a karácsonyi kellékek. Egy egri cégvezető azonban elmondta, hogy erről ők nem tehetnek. Már az év elején megrendelik az év végi hangulathoz kapcsolódó árukat, és beszállítóktól függ, hogy mikor juttatják el ezeket az üzletekbe. Előfordul, hogy már október közepén megtörténik ez. Számunkra korainak tűnhet a téli árucikkek kipakolása. A nyugati országokban azonban ez teljesen természetes. Angliában például már augusztusban megjelennek e kellékek a boltokban.

A dekorációk és ajándéktárgyak felbukkanásával párhuzamosan egyre többen gondolkodnak azon, hogy mivel lepjék meg szeretteiket. Egy felmérésből kiderül, idén hatvanezer forintot szánnak meglepetésekre a magyarok, és a tavalyi, a járvány miatt visszafogottabb ünneplést most kibővítenék.

Az előző évben öt embernek tervezett ajándékot vásárolni egy átlagos magyar, idén ez hétre bővült.

– A megajándékozottak elsődleges körét idén is a szűk család jelenti. A megkérdezettek 62 százaléka elsősorban párjának, férjének, feleségének tervez meglepetést vásárolni, emellett többen tervezzük párunk, férjünk, feleségünk rokonságát és barátainkat is bevonni e körbe. Karácsonykor a legtöbb ajándékot természetesen idén is a gyerekek fogják kapni – áll a felmérés alapján készült tájékoztatóban.

Egy egri fiatal, Magyar Henriett elmondta, hogy már nagyjából tudja, kinek milyen ajándékot vásárol, azonban a meglepettek száma az ő esetében nem változik előző évekhez képest.

– A karácsonyt szűk családi körben ünnepeltük, de az ajándékokat anélkül is át tudtam adni, hogy hosszasan együtt lettünk volna. Idén is azoknak készülök vásárolni, mint tavaly, annyi különbséggel, hogy most kicsit nagyobb vendégséget tervezünk – fogalmazott.