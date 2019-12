Már nagyon elkelne egy bölcsőde a tenki kicsiknek

Nagy szükség lenne egy bölcsőde kialakítására a településen, hiszen ­szerencsére egyre több a kisgyermek. Ha létrejönne az áhított intézmény, több tenki édesanya is szívesen visszatérne a munka világába.

Szopkó Tamás polgármester a Heol kérdésére elmondta, a településen található Csicsergő Óvodába közel ötven kisgyermek jár. Mivel az óvodások létszáma évek óta nem csökken, így lehetséges az intézmény bővítése. Ennek következtében a régi két csoportszobás ovit egy folyosóval kötik össze az új épülettel, amelyben tornaszoba, csoportszoba, valamint iroda található majd. Az új szárny elkészültével pedig életkor szerint oszthatják be a három csoportba az oda járó gyerekeket.

Szopkó Tamás hangsúlyozta, szerencsére nemcsak óvodáskorú gyermekekből van sok Tenken, hanem a legapróbbak is egyre inkább gyarapodnak.

– Körülbelül ötven három év alatti gyermek él a településen. Ennek köszönhetően egyre több kisgyermekes szülő keresett meg azzal, hogy igény lenne egy bölcsődére a faluban. Ez természetesen nagyban összefügg az anyagiakkal is, hiszen akik munkából mennek el szülni, azok lehetőség szerint minél hamarabb szeretnének visszakerülni a munkaerőpiacra – fogalmazott a község első embere, hozzátéve, vannak, akik átviszik a piciket a hevesi bölcsibe, ahol egyébként is sokan vannak.

– A tenki beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kétszázmillió forint támogatásból valósulna meg, az önkormányzat pedig bízik a pozitív elbírálásban. A leendő tenki bölcsőde a központban, a többi gyermekintézmény közelében helyezkedne el, az óvoda és az iskola között. Közvetlenül az utóbbi intézmény melletti telkeket vásároltuk meg, a kisgyermekintézmény a kétezer négyzetméteres telken, közel háromszáz négyzetméteres alapterülettel épülne fel – fejtette ki a községvezető.

Majd ismertette, az intézmény egy csoportból áll majd, s tizennégy gyermek befogadására alkalmas az összes kiegészítő épülettel, felszereléssel. Az étkeztetést pedig a Csicsergő Óvodában található, nemrégiben felújított közös konyhából oldanák meg.

Hozzátette, már most lenne pedagógus is a településen, akik a legkisebbek rendelkezésére állnának.

– Feltehetőleg a szomszédos falvakból is áthoznák a fiatalokat a tenki bölcsődébe, amely egyfajta óvoda-előkészítőként is funkcionálna, hiszen ezáltal sokkal könnyebb lenne az óvodába szoktatás. Azért is lenne kedvező az intézmények egymáshoz közeli elhelyezkedése, hogy a többgyermekes családoknak egyszerűbb legyen a kicsiket behordani – hívta fel a figyelmet Szopkó Tamás.