Hamarosan háromszáz éves lesz a valaha országos kegyhelyként számon tartott Szent Anna-kápolna. Az épületet pályázati forrásból szeretnék rendbe tenni.

Az 1725-ben épült Szent Anna-kápolnát és környezetét a helyi egyházközség tagjai folyamatosan karbantartják. Az elmúlt években a belsejét újrafestették, székeket és egyéb bútorokat vásároltak közadakozásból. Hasonló módon vezették be az elektromos áramot, továbbá betonozott előteret építettek a kálváriadombig. Az elmúlt nyáron ideiglenesen rendbe tették az azbesztpala tetőt, hogy ellenálljon a téli időjárásnak, a faszerkezet és a falak ne ázzanak tovább. Mindezeken túl folyamatosan gondozták a növényzetet, füvet nyírtak, fásítottak. A munkálatokból részt vállalt Pálinkás Péter alpolgármester és számos barátja, akik szabadidejüket feláldozva hétről hétre találtak tennivalót.

A Zagyva folyó bal partján álló, régebben országszerte ismert kegyhely nagyobb felújítása azonban már nem halogatható sokáig, mivel állaga az utóbbi időben nagyon leromlott. Pedig nagyon kijárna már a renoválás, hiszen az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően egyre inkább szem elé került: idén elkészült a Zagyva gátján, az épülettől néhány méternyire a kerékpárút, ami még több látogatót hozott a szép helyen lévő kápolnához. Emellett a nyári búcsúra még mostanában is szép számmal érkeznek látogatók nem csak helyből, hanem távolabbi vidékekről is.

– A turisták és a zarándokok miatt is fontosnak tartjuk, hogy méltó körülmények fogadják az ide látogatókat – mondta Pálinkás Péter. – A kerékpárút összeköti a Zagyva-parti településeket, jelenleg Jászfényszarutól Hatvanon át egészen Apcig, a későbbiekben pedig Gyöngyös felé. A forgalom már az eddigiekben is jelentős volt, s az érdeklődés várhatóan tovább élénkül majd. Tehát elmondható, hogy nem csak a helyi, hanem a regionális jelentősége is egyre számottevőbb a Szent Anna-kápolnának.

Azt az alpolgármester is tudja, hogy a jelentősebb munkálatokra nincs forrása sem az egyházközségnek, sem az önkormányzatnak. Utóbbi nemrég különített el 27 millió forintot az ugyancsak rossz állapotban lévő templomépület felújítására, de ez az összeg csupán a kiadások töredékét fedezi, így egyéb helyekről érkező támogatásokra is szükség lenne. A kápolna ügyében pedig a Miniszterelnökség illetékes államtitkárságához fordultak, még a pályázati kiírásban megjelölt határidő lejárta előtt.

– Az összes feladathoz 11,7 millió forintra volna szükségünk – közölte az alpolgármester. – Ebből rendbe tehetnénk a torony sisakját és a tetőhéjazatot, megoldhatnánk a vízelvezetést, térkövezhetnénk, s villámhárítóra is maradna. Reméljük, sikerrel járunk, aminek eredményeként ismét városunk hagyományaihoz méltó kegyhelyünk lehetne.