Már nem lehet válogatni, örülnek, ha akad óvónő sok megyei településen

Országos tendencia, hogy egyre nehezebben találnak óvodapedagógusokat. Megyénkben is sok helyen megérzik a képzett munkaerő hiányát. Az óvónők alacsony jövedelmezése és a pályaelhagyás is hozzájárul a kialakult helyzethez.

Tavaly két nyugdíjas óvónő dolgozott a halmajugrai Szépvölgyi Napköziotthonos Óvodában, akiknek a szerződését idén is meghosszabbították, mondta az óvoda vezetője. Horváth Rita hozzátette, hogy február közepétől egy másik kolléganője tölti felmentési idejét, megy majd nyugdíjba. Ezért januártól fel kellett vennie egy embert, egy – korábban is itt dolgozó – nyugdíjas óvónőt alkalmazott.

– Érezzük az országban is egyre súlyosbodó óvodapedagógus-hiányt, de mi még meg tudtuk oldani a helyzetet. Három csoportban, csaknem hatvan gyerekkel, hat óvónővel dolgozunk, amelyből hárman nyugdíjasak – tudatta Horváth Rita.

Hozzátette azt is, hogy az intézménybe járó gyermekek nagy része hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, így elengedhetetlen az előírt nevelői létszám. A dadusokból és a pedagógiai asszisztensekből náluk nincs hiány, mondta el.

Ahogy a markazi Mátra-völgyi Óvodában sem. – Bár az óvónőkre vadászni kell – jegyezte meg Hadobás Andrea. Az intézményvezető szerint, míg korábban egy óvónői álláshirdetésre 10–15 jelentkező is volt, ma már jó ha akad egy-kettő. – Mi kis óvoda vagyunk, két csoporttal működünk 35 gyermekkel. Négy óvodapedagógussal dolgozunk, akik közül egy nyugdíjas kolléganő. Úgy látom, a vidéki óvodák egyre inkább vonzóvá válnak, sok pályatárs keres szép környezetben, nyugodt, családias légkörű óvodát – magyarázta az óvónő.

Ezzel szemben Molnár Lászlóné azt mondta, a kistelepülések nehezebb helyzetben vannak. Gyöngyös óvodáinak intézményvezetője úgy véli, több dolog is hozzájárult ahhoz, hogy kialakuljon a hiány. – Az, hogy országos viszonylatban is kevés a szakember, az egyrészt köszönhető annak, hogy nagy a nyugdíjba vonulók száma és a szakma egyre kevésbé vonzó a fiatalok körében, ugyanis a frissen végzett óvónőknek igen alacsony a bérük.

A gyakornoki idejük alatt, – amely két év – mindössze annyit keresnek, mint a dajkák. Előfordulhat az is, éppen a létszám hiány miatt, hogy túlórázni is kell és az egyéb rájuk rót adminisztrációs terhekről még nem is beszéltem. Sokaknál csak a nyelvvizsga hiányzik, de többen vannak olyanok is, aki átképzik magukat fejlesztő pedagógusnak, logopédusnak és magán vállalkozóként folytatják. Azt kell mondjam, hogy ma már kevésbé fontos a hivatástudat, az anyagiak nagyobb súllyal esnek latba.

Molnár Lászlóné hozzátette, a mátraaljai város óvodáiban eddig sikerült megoldani az átmenetileg felmerülő hiányt. A Platán úti tagóvodában éppen most szeretnének egy tavaly – több évtizedes munka után – nyugdíjába vonult kolléganőt visszacsábítani. Szerinte ezzel megyeszerte sok nyugdíjas óvodapedagógus szembesülhet, mivel ez a munka számukra nem csupán egy szakma, hanem életen át tartó hivatás és ha tudják, szükség van rájuk és az egészségük is engedi, akkor a pihenő idejüket is a gyerekek közt töltik.