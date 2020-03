Maradj otthon a Heollal - 5 film az egész családnak

A járvány idején az otthon töltött idő is lehet hasznos és szórakoztató, ebben szeretne portálunk is segítséget nyújtani. Következő összeállításunkban öt filmklasszikust ajánlunk.

A Heol most induló sorozatában minden nap ajánlunk 5-5 hangoskönyvet, regényt, mese- vagy filmklasszikust, hogy az otthon töltött idő is hasznosan és szórakoztatóan teljen. Íme, öt mese, amit megnézhetnek a gyerekek, vagy a gyerekekkel a családok is.

A koronavírus megelőzésének és lelassításának érdekében Heves megyében is számos óvintézkedést vezettek be, köztük az iskolák, óvodák, és bölcsődék bezárását. A gyerekek számára az otthon eltöltött idő is lehet hasznos és szórakoztató ebben az időszakban is, melyhez nagy segítséget nyújt a Nemzeti Filmintézet. A szakemberek 90 filmet és mesét tettek most ingyenesen elérhetővé, mellyel szeretnének hozzájárulni a digitális oktatás sikeréhez és az otthon töltött idő tartalmas eltöltéséhez.

1. Ötödik pecsét



2. Édes Anna

3. Szegény gazdagok

4. Tanár úr kérem

5. Emberek a havason

Ha van kedvenc regényed, meséd, filmed, küldd el nekünk címét a [email protected]-ra, hogy másokkal is megoszthassuk, mivel lehet és érdemes elütni otthon az időt.

