Maradj otthon a Heollal - 5 film az egész családnak

A Heol most induló sorozatában minden nap ajánlunk 5-5 hangoskönyvet, regényt, mese- vagy filmklasszikust, hogy az otthon töltött idő is hasznosan és szórakoztatóan teljen. Íme, öt mese, amit megnézhetnek a gyerekek, vagy a gyerekekkel a családok is.

A koronavírus megelőzésének és lelassításának érdekében Heves megyében is számos óvintézkedést vezettek be, köztük az iskolák, óvodák, és bölcsődék bezárását. A gyerekek számára az otthon eltöltött idő is lehet hasznos és szórakoztató ebben az időszakban is, melyhez nagy segítséget nyújt a Nemzeti Filmintézet. A szakemberek 90 filmet és mesét tettek most ingyenesen elérhetővé, mellyel szeretnének hozzájárulni a digitális oktatás sikeréhez és az otthon töltött idő tartalmas eltöltéséhez.

1. Az ebéd

2. Daliás idők

3. Gyerekbetegségek

4. Két bors ökröcske

5. Szegény Dzsoni és Árnika

Ha van kedvenc regényed, meséd, filmed, küldd el nekünk címét a [email protected]-ra, hogy másokkal is megoszthassuk, mivel lehet és érdemes elütni otthon az időt.

