Másfél évtizede lett hivatalosan is önálló település Pálosvörösmart

Október­ben immár tizenöt éve annak, hogy önálló település hivatalosan is Pálosvörösmart. Több sikertelen kísérlet és az időhúzás után, jelentős „ellenszéllel” szemben vívta ki újra a falu az 1950 előtt már meglévő önállóságot. A kezdeti évekről Dobróka Lászlót, a falu rendszerváltás utáni első polgármesterét kérdeztük.

– Milyen érzésekkel tekint vissza arra a másfél évtizede elért nagy eredményre, hogy Abasártól függetlenné vált az egykori Felsőabasár, azaz a mostani nevén Pálosvörösmart?

– Az önállóvá válás sok helybeli ember közös küzdelmének eredménye volt. A település történetében a 2006 októberi önkormányzati választásokon egy olyan erős polgári akarat ért révbe, melyre visszaemlékezni feltétlenül szükséges. Az évekig tartó kötélhúzás sokakat felőrölt, de mindig voltak olyanok, akik felvállalták és magasra tartották az önálló település zászlaját.

Akkoriban soha nem látott összefogás volt a település lakói között.

Ez a cél kovácsolta egységgé az itt lakó polgárokat függetlenül attól, hogy itt születtek, vagy nemrég költöztek ide. Szép és felemelő időszaka volt ez ennek a kis településnek.

– Egy településrész önállósodásának mindig akad rengeteg ellendrukkere. Az ellenérdekelt felek az említett esetben is akadályozták ezt az ösztönszerű, természetes népakaratot. Melyek voltak ennek a folyamatnak a legkeményebb pillanatai?

– A legdurvább talán az volt, mikor a mai települést kettészakítva kellett szavazni. Tudniillik a Mátra út alatti területet nem tekintették Pálosvörösmart szerves részének és a „rugottsárinak” nevezett terület lakói csak a sikeres népszavazás után dönthettek arról, hogy ők valóban ide akarnak tartozni. Ennyi idő távlatából is elgondolkodtató, hogy mennyire tekintettek bennünket egyenrangú feleknek azok, akik ezt a módszert választották a törekvéseinkkel szemben. Beadványomra alkotmánybírósági döntés született, amely kimondta világosan: Pálosvörösmart önállósági törekvéseit törvénysértő módon akadályozták. Megsértették ezzel az akkori jogszabályokat és az alkotmányt is. Tudtuk ugyanakkor, hogy az alkotmánybírósági döntések lassan születnek, és sikerült az önállóságot egy ciklussal későbbre elcsúsztatni. Így bár 2001. szeptember 23. az önálló létünket elindító népszavazás dátuma, de az önállóságé csak 2006. október elseje lehetett. Érdemes volt ezt kivárni.

– Kistelepülésként nem könnyű bizonyítani a mindennapokban az önállósággal együtt az életképességet is. A helybeli lakosok szerint karakán, akár „a falig” is bármikor elmenő polgármestere volt az Ön személyében a falunak. Eredetileg miért akarták az önállóságot?

– A vörösmartiak mindig is úgy érezték, hogy a fejlesztéseket nem arányosan osztották el a két településrész között. Nagyon sokan úgy gondoltuk, ha az itt élők a saját kezükbe tudják venni a fejlesztést, többre juthatunk, szebb helyen élhetünk. Fontos, hogy abban az időben a polgárok ki mertek állni az érdekeik mellett.

Mertek véleményt nyilvánítani, hiszen róluk volt szó, és gyermekeik jövőjéről akartak dönteni.

Szerettük volna azt is, hogy ügyeinket helyben, a helyi viszonyokat jobban ismerők intézzék. A végeredmény mindkét esetben elsöprő volt, hiszen több mint 90%-os részvétel mellett a szavazók 95 százaléka az önállóság mellett tette le a voksát. Méghozzá abban az időben, amikor országos szinten sorra fulladtak érdektelenségbe a népszavazások, mert a résztvevők száma nem érte el a 25 százalékos alsó küszöböt sem. Úgyhogy én utólag is megköszönöm mindazoknak az áldozatos munkáját, akik sikerre vitték ezt az ügyet, és aktív harcosai voltak az 1950-ben erőszakkal létrejött községegyesítés felbontásának. Kitartásukkal lehetőséget biztosítottak az önállóságnak.

– Hogyan fogalmazná meg az elmúlt másfél évtized tanulságait?

– Az önállóság nagy lecke, lehet, és érdemes is tanulni belőle. Én abban bízom, ismerve a helyi kurázsit, hogy az emberek csendben odafigyelnek arra, mi történik a településükön. Továbbá segítik egymást a mindennapokban, és nyitott szemmel járnak a faluban. Én is a mai napig ezt teszem, mint egyszerű lakos. Továbbra is azt látom, hogy e helység egy ékszerdoboz, tele tenni akaró, értékes és csodálatos emberekkel, ezt az együttállást pedig meg kell becsülni. Ez a nagy küzdelem jutalma a számunkra. S az, hogy hogyan éltünk és élünk ezzel a lehetőséggel, csakis rajtunk, vörösmartiakon múlott és múlik majd a jövőben is.