Második oltás hiányában törlik a védettségi igazolványt

Törlik a rendszerből azok védettségét, akik nem adatják be a második oltást – jelentette be korábban Orbán Viktor. Az egri kórház orvosigazgatóját arról kérdeztük, hogy mikor veheti fel a második adagot az, aki elfelejtkezett a számára kijelölt időpontról.

A június 10-i Kormányinfón Orbán Viktor miniszterelnök elmondta: 137 ezer ember nem vette fel a koronavírus elleni vakcina második adagját. Az, akinek lejárt a második oltásra kijelölt határidő, és nem veszi fel azt, annak törölni fogják a védettségi igazolványát a nyilvántartásból, így az érintett elveszíti az első oltás után kiadott védettségi igazolványát és az azzal járó kedvezményeket is.

Mindezzel kapcsolatban dr. Maszárovics Zoltán infektológust, az egri Markot Ferenc Kórház orvosigazgatóját kérdeztük, aki az oltási folyamat szervezésében és az vakcinák beadásában is nagy részt vállalt.

– A második oltás elmaradása esetén a vakcina beadása pótolható, a legtöbb esetben nem kell újrakezdeni a védőoltási sort. Azt javaslom, hogy azok, akik nem adatták be valamilyen oknál fogva a vakcina második adagját, tegyék meg ezt mihamarabb. Az, hogy lemaradtak a kijelölt napról, ne legyen ürügy arra, hogy a második oltást ne vegyék fel. Jelentkezzenek az oltóponton és adassák be az elmaradt adagot is – húzta alá az orvosigazgató.

Kitért arra is, hogy annál, aki csak egy vakcinát vesz fel, előfordulhat, hogy nem alakul ki megfelelően a védettség, így nagyobb az esély arra, hogy továbbadja a vírust.

– Minél nagyobb arányú a védettség, annál kisebb az esélye, hogy a kórokozót terjeszti az illető, hiszen akinél kialakul a betegség, annak a vírust is nagyobb mennyiségben üríti a szervezete. A védőoltás a vírus szaporodását is gátolja. Tekintettel arra, hogy a koronavírus szaporodása jelentősen csökken a teljes védettséggel, így statisztikailag is elenyésző az esélye, hogy a fertőzést továbbítja a beoltott – magyarázta dr. Maszárovics Zoltán.

Kitért arra is, hogy a gyermekek és fiatalok oltakozása is fontos annak ellenére, hogy ők gyakrabban vészelik át tünetmentesen a betegséget.

– Az oltás egy esetleges fertőződés során is megakadályozza, hogy a betegség erős lefolyású legyen. Fontos megjegyezni, hogy a koronavírus-fertőzés – mint minden olyan állapot, ami az immunrendszer működését felborítja -, a szervezet egyéb részeire is hatással van. Aki bizonytalan, javaslom, hogy konzultáljon orvosával, gyermekorvosával a vakcinációt illetően – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy az oltási folyamat első, feszített tempójú fázisa után a jelentkezők száma természetesen csökkent – hiszen elég nagy arányú már az átoltottság. Ugyanakkor az oltakozási kedv szerencsére megmaradt. A Markhot Ferenc Kórház oltópontján folyamatosan zajlik a munka: jelenleg főként fiatalok, gyermekek és fiatal felnőttek érkeznek, mivel az idősebbek jellemzően már megkapták a vakcinát.