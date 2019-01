Wayne Rooney alkoholt fogyasztott az utcán.

Csak most került nyilvánosságra a hír, miszerint még de­cember közepén letartóztatták Wayne Rooney-t, az angol válogatott korábbi csatárát, mert káromkodott és alkoholt fogyasztott az utcán. Pénzbírságot szabtak ki rá, és neki kellett kifizetnie az eljárás költségét is, de ezek után szabadon távozhatott. Az eset Amerikában, Virginia államban történt. Mindig is úgy gondoltam, hogy az egyébiránt a szabadságukra sokat adó amerikaiak bizonyos kérdésekben igencsak prűdek. Ha Rooney-val történetesen Selypen fordult volna elő az említett kihágás, nemhogy bírságot nem kap, de másnap azzal fogadtuk volna a kocsmában, hogy „Üdv a klubban, Wayne!”.

