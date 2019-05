Mátrai Bornapok: díjnyertes nedűket kóstolhattak Gyöngyösön (fotókkal)

Tizennyolc borász csaknem kétszáz, főként díjnyertes borait kóstolhatták meg az érdeklődők a hétvégén, a Gyöngyösön megrendezett Mátrai Bornapokon. Idén először nem csak a borászok, hanem a városban működő éttermek is bemutatkoztak a Fő téren, hogy a Mátrai Borvidék boraihoz illő gasztronómiai élményt nyújtsanak.

Idén először nem csak a borászok, hanem a városban működő éttermek is bemutatkoztak a Fő téren, hogy a Mátrai Borvidék nedűihez illő gasztronómiai élményt nyújtsanak. A hegyközség elnöke a felvonultatott borok minőségével elégedett volt, és a teret betöltő népes közönség sem csalódott, volt mivel koccintani. A bor ünnepét péntektől vasárnapig szórakoztató, zenés programok tették emlékezetessé.

A bornapok ünnepélyes megnyitóján Hiesz György, Gyöngyös polgármestere emlékeztetett arra, hogy a gyöngyösieknek évszázadok óta jelent megélhetést a borkészítés, és aki valaha is belekóstolt a szőlészet vagy a borászat szépségébe, tudja, milyen érzés és szeretet kell ahhoz, hogy abból a csodálatos gyümölcsből, ami a szőlő, olyan fantasztikus nedű legyen, mint a bor.

– A Mátrai Borvidék óriási fejlődésen esett át, ami főként a generációváltásnak köszönhető. Büszkék lehetünk arra, hogy a térséget képviselő harmincas-negyvenes borászok nem csak a hazai, hanem a nemzetközi borversenyeken is helytállnak – hangsúlyozta a polgármester.

A rendezvény nyitónapján a nagyközönségnek is bemutatták az abasári Molnár és Fiai Pincészet 2017-es évjáratú Olaszrizlingjét, amely egy szakmai és egy társadalmi zsűri kóstolását követően néhány nappal korábban nyerte el a Gyöngyös Város Bora 2019 címet. Gyöngyösön ugyanis már húsz éve hagyomány, hogy minden évben kiválasztják azt a bort, amely egy esztendőn keresztül képviseli és reprezentálja a várost.

Molnár Gábor, az abasári pincészet vezetője elmondta: nagy megtiszteltetés, hogy immár harmadszorra nyerték el a város bora címet.

– Ez egyrészt azt jelenti, jó munkát végzünk és jó irányba haladunk. Másrészt azt bizonyítja, hogy a termőhely és a szőlőfajta jól egymásra talált, hiszen az Olaszrizlingjeinkkel folyamatosan szép eredményeket érünk el, évjárattól függetlenül, a hazai és a nemzetközi megmérettetéseken – tette hozzá Molnár Gábor.

Holló Ákos, a Gyöngyösi Hegyközség elnöke mind a Fő téren bemutatkozó borászok létszámával, mind pedig a kínált borok minőségével elégedett. – Évről évre javul a borvidéken készült borok minősége. A tavalyi évjárattal elégedettek lehetünk, habár szerencse is kellett ahhoz, hogy a gazdák a nagy meleg miatt pontosan eltalálják a fehérszőlő-ültetvények szüretének időpontját, hogy a gyümölcs megőrizze savtartalmát. A rosékkal is elégedett vagyok, habár kiemelkedőt nem találunk közöttük, mert a forró nyár miatt visszafogottabb az illatuk. A vörösek is jó bornak ígérkeznek, ez azonban csak egy év múlva derül majd ki – összegezte tapasztalatait Holló Ákos.

