MÁV: olcsóbb lesz a jegy, csökken a menetidő Eger és Budapest között

Hétfőtől a megyénket is érintő menetrendi változtatásokat vezet be a MÁV-START Zrt. Sűrítik Eger és Budapest között a járatokat, amelyek menetideje megrövidül és a menetjegy is olcsóbb lesz.

A Budapest és Hatvan közötti fővonal felújítása lehetővé tesz jelentős menetrendi fejlesztéseket, amelyek előnyeit Eger térségében is érezhetik az utasok. Október 25-től az Eger-Budapest vonalon reggel 5-től este 8 óráig óránként közlekednek InterRégió vonatok korszerű, alacsonypadlós, légkondicionált FLIRT motorvonatokkal az eddigi, kétóránként közlekedő sebesvonatok helyett, közvetlen vasúti eljutást biztosítva a fővárosba. Lapunk kérésére Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója a következő tájékoztatást adta. – Politikai cél, hogy a leginkább környezetbarát tömegközlekedési eszköz, a vasút népszerűségét és versenyképességét tovább növeljük – hangsúlyozta Homolya Róbert. – Ezzel az összehangolt menetrendi kínálattal kiszámíthatóbbá válik a vonatközlekedés. Az azonos típusú motorvonatok ugyanazt a szolgáltatást biztosítják az utazóknak. Elég azt kiemelni, hogy egységesen, az utasok kényelmét szolgáló, alacsonypadlós szerelvények közlekednek majd. Csökken a menetidő is, hiszen a Budapest-Hatvan vonal 200 milliárd forintos fejlesztése révén a biztosító berendezések közeljövőben történő átadása után ezen a szakaszon a vonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel is járhatnak. Nagyon fontos, hogy az InterRégió szerelvények a korábbi sebesvonatokkal ellentétben gyorsvonati pótjegy nélkül vehetők igénybe, azaz olcsóbb lesz az utazás. Eger és Budapest között a menetidő hétfőtől egy óra 48 perc lesz, ez nyolc perccel rövidebb az eddiginél. Közel tíz százalékkal csökken a menetdíj a gyorsvonati pótjegy eltörlésével. Ez azt jelenti, hogy egy Eger-Budapest utazásnál utanként 205 forint a megtakarítás másodosztályon utazva. A 65 éven felüliek és a hat év alatti gyermekek díjmentesen utazhatnak. Az óránként induló InterRégió vonatok bevezetésével megszűnnek a Füzesabony és Eger közötti munkanapi személyvonatok. A fejlesztés következő lépcsőjében a Volánbusz járatainak menetrendjét igazítják a vasútéhoz, hogy a ráhordó szerepük hatékonyabb legyen. A további fejlesztésekkel összefüggésben a vasúttársaság szerdai sajtótájékoztatóján Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára kiemelte, hogy a kormány a nyár végén összesen 32 milliárd forintot biztosított húsz kötött pályás beruházás előkészítéséhez. Elkészülhetnek a Hatvan-Füzesabony vonal és a kapcsolódó vonalak korszerűsítésének tervei is. – A kivitelezés a következő uniós ciklusban szerepel a tervek között, kormányzati döntés még nincs a felújítás kezdetének idejéről – tette hozzá lapunk kérdésére válaszolva Homolya Róbert.