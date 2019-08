Még a fővárosból is érkeztek résztvevők a rózsaszentmártoni foglalkozásokra

A kosárfonótábor a Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület helyi szervezésében zajlott.

Még mondja valaki, hogy idejétmúlt elfoglaltság a kosárfonás! A fiatalok közül többen is megcáfolják az efféle sommás előítéletet. A településre például nemcsak Hatvanból és Apcról érkeztek a fűzvesszővel elkészíthető tárgyak iránt érdeklődő ifjak, hanem távolabbi vidékekről is: például Budapestről, Tisza­vasváriból, Orosházáról és Újszentmihályról. Augusztus 23-a és 25-e között zajlott a szóban forgó tábor, amelyen kezdők és haladók is részt vehettek. A jelenlévők megismerhették a kosárfonás történetét, a fonás gyakorlati megtapasztalása mellett a szegés és fülezés praktikáit szintén elsajátíthatták. Mi több, kis kosárkákat is készítettek kerek és ovális aljakra.

A kosárfonótábor a Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület helyi szervezésében zajlott. Az egyesületi elnök, egyben szakmai vezető Tóth István a kosárfonást immár több mint negyed évszázada műveli. A hatvani Kontra Sándorral együtt annak idején egy budapesti tanfolyamon sajátította el a réges-régi kézműves mesterséget.