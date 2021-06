Még a határon túlról is érkeznek a közelgő Heves megyei falunapokra

Újra szervezhetők idén nyáron falunapok, közösségi programok. A szabadban immár maszk nélkül szórakozhatnak az emberek. Számos településen most zajlik a főként nyár végére tervezett programok, fesztiválok szervezése.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány ledarálja a szocialistákat, hogy a DK legyen a legerősebb párt a baloldalon

Az elmúlt évben rengeteg közösségi program elmaradt a járvány árnyékában. Az elővigyázatosság arra késztette az embereket, hogy kerüljék a tömeget. Nemrégiben megnyílt a lehetőség falunapok, fesztiválok, közösségi programok szervezésére. A legtöbb helyen – ha késve is, de belevágtak a szervezésbe -, mert az emberek találkozni, szórakozni szeretnének.

Forgó Gábor mátraderecskei polgármestertől megtudtuk, hogy augusztusban több közösségi ünnepet is szerveznek. Az egyik ilyen az a különleges találkozó, ahová az 1990 és 2020 között a helyi általános iskolában végzett egykori diákokat várják. Az összejövetelre 3,5 millió forintot nyertek el pályázattal. Az alkalomra külön tabló, kiadvány készül, s kiállítást is terveznek a szervezők.

A szabadtéri program előnyben Parádon az idei Palóc Napok szervezését még az év elején lefújták. Mudriczki József polgármester tájékoztatása szerint a háromnapos program előkészítése rendszerint az év elején kezdődik, azonban sokáig bizonytalan volt a járvány kimenetele, épp ezért idén bele se vágtak a munkába. A parádiak azonban így sem maradnak közösségi rendezvények nélkül. Az elmúlt hét végén fantasztikus hangulatú Szent Iván-éji mulatságot rendeztek a szabadban, a Freskó-kertben, amelyen nagyon sokan vettek részt. Az év hátralévő részében is lesznek kisebb, főként szabadtéri rendezvények, amelyeken minden helybeli részt vehet. Információink szerint nemzeti ünnepeinkről minden településen méltóképp megemlékeznek, s a remények szerint ezúttal az adventi programok sem maradnak el.

A szervezés, előkészítés már javában tart. Az egykori és a jelenlegi osztályfőnökök keresik meg a tanítványaikat, hogy minél több korábbi tanuló tudomást szerezhessen a nagy alkalomról és készülhessen rá. Az előzetes becslések szerint közel négyszáz olyan résztvevőre számíthatnak, akik jelenleg az ország különböző tájain, illetve külföldön élnek, dolgoznak, de a mai napig erősen kötődnek a szülőfalujukhoz és valamikori oktatási intézményükhöz.

Itt újra megrendezik a legnépszerűbb rendezvényüket, a Palóc Párna Fesztivált is, amely évről évre több vendéget vonz augusztus utolsó hétvégéjén. Erre az egész országból, sőt a határon túlról is érkeznek vendégek. A többnapos rendezvény ízelítőt ad a palóc tájegység étkeinek készítéséből is. Kézműves vásár, kiállítások, zenei, illetve gyermekprogramok várják az idelátogatókat. A leglátványosabb része a palócfelvonulás párnákkal, a menetben hagyományőrzők, néptáncosok, népzenészek, s más vendégek is helyet kapnak.

Mátraballán is vágynak arra az emberek, hogy végre újra együtt ünnepeljenek. Pádárné Gyuricza Henriett polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy már egyeztettek a falunapról, de végleges testületi döntés a jövő héten várható. Itt a legendás burgonyanap hagyományát szeretnék feleleveníteni. Ez a rendezvény rengeteg vendéget vonzott, hiszen a hagyományos palóc étkekből kaphattak kóstolót a vendégek.

A programot várhatóan szeptember 4-én rendezik meg a község központjában, a kultúrház udvarán. A főzőállomásokon reggeltől itt általában a hagyományos helyi ételeken kívül más finomságokat is kínálnak: szarvaspörköltet, töltött káposztát, palóc gulyást, gancát, nyögvét, csülkös pacalt, babgulyást, slambucot, halászlét.

Bükkszéken hosszú évekig a leglátogatottabb nyári rendezvény a polgármesterek főzőversenye volt, amelyre nemcsak itthonról, hanem a határon túli településekről is sokan érkeztek a főzőcsapatok. Ez a hagyomány nem folytatódik, azonban lesz helyette más. Az idén első alkalommal rendezik meg a Bükkszéki Bográcsfőző Fesztivált, amely a korábbiaknál családiasabban zajlik – tudtuk meg Sági Ferenc polgármestertől. Elmondta, július 10-re tervezik az egész napos programot, ahová főként családok nevezhetnek. Ezúttal is a bográcsos ételek főzésén lesz a hangsúly, de gyermekek is találnak elfoglaltságot.