Még a páréves bicikliutakra is panaszkodnak Heves megyében

Az elmúlt években számos kerékpáros közlekedést ösztönző beruházás valósult meg szűkebb hazánkban is. Az új utakat előszeretettel használják is, ám némelyik szakasz meglepően elhanyagolt a biciklisek tapasztalatai szerint.

Nemrég arról adtunk hírt, hogy közel hatvan kilométer hosszú bicikliutat terveznek, amely összeköti a borsodi és hevesi megyeszékhelyet. A kiépülő infrastruktúra nem csupán a turizmus, hanem a munkaerő mobilitása szempontjából is lényeges. Egy olvasónk viszont arra panaszkodott, hogy az egri kerékpárútra annyira belógnak az azt szegélyező bokrok és fák, hogy egy-egy vihar miatt járhatatlanná válik. Kiemelte, hogy nem csupán a növényzet okoz fennakadást, a Végvári vitézek tere környékén a kiöntött patak is rendszeresen járhatatlanná teszi a bringások útját. Egy-egy esőzés után ugyanis rendszeresen víz alá kerül annak jókora része.

A megyeszékhelyen élő Vig Lajos évtizedek óta aktívan teker, sőt kerékpártúrákat is szervezett hajdan a „tekergőknek”.

– Az utóbbi években újra rengeteget kerékpározok. Nagyon jó, hogy egyre több kerékpárút épül a megyénkben, szívesen is használom ezeket, azonban szerintem a kivitelezés hibáiból fakadnak később gondok, ahogy a karbantartás hiányából is. A városközpontban a patak parti bicikliút egyfolytában saras, nagyon könnyű rajta elcsúszni. Pedig emlékeim szerint az átadás idején gépet is beszerzett az önkormányzat a tisztán tartásához. A városon belül szerintem az is probléma, hogy nem mindenhol aszfaltozott e sáv, néhol köves, rázós szakaszok vannak – magyarázta.

Szavai szerint az Egerszalókra vezető út minősége rendben van, viszont már az átadás után az első fél évben benőtték a facsemeték. Kivédhetetlen, hogy a szembejövőket kerülő bringásnak ne csapódjon az arcába. Időről időre vágják, de nem elég gyakran. A demjéni utak szintén rendszeresen szeméttel vagy kaviccsal borítottak. Egertől Kistálya felé gyakori a sár, levágott fű. A Kistályai út végén az átjárót pedig nem életszerű helyre telepítették. Az andornaktályai biciklis sáv szinte használhatatlan, leginkább autósok parkolnak rajta. Innen Nagytálya felé pedig óriási a gaz és sok a kavics.

Hat új útszakasz épülhet meg szűkebb hazánkban

A közút egy 2018-as jogszabály-módosítás alapján a településeken kívüli, külterületi, főutakkal párhuzamos kerékpárutakat üzemelteti.

– Heves megye területén tizenkét kerékpárút üzemeltetési feladatait látja el társaságunk, összesen majdnem huszonhét kilométer hosszú szakaszon. A kezelésünkben lévő szakaszokon az állagmegőrző tevékenységet, illetve a növényzetgondozási munkálatokat a területileg illetékes mérnökségeink folyamatosan, ütemezetten végzik – válaszolta a Magyar Közút.

Azt is megtudtuk, hogy az említett mátrai repedést garanciálisan javítja a kivitelező. Közlésük szerint jelenleg a Besenyőtelek s Poroszló, a Gyöngyös és Gyöngyöspata, a Abasár és Gyöngyös, a Hatvan és Hort közti, s az Abasár, Markaz, Domoszló szakasz valamint az Apc s Rózsaszentmárton közti kerékpárút építése áll előkészítés alatt.

– Ez kifejezetten defektveszélyes, és ha baleset nem is történik, azért a gumijavítás sem feltétlenül olcsó mulatság – taglalta Vig Lajos. Kitért arra is, hogy Makláron is hiányos a kerékpárút, Füzesabonyban alig lehet megtalálni. Véleménye szerint a 33-as főút mentén kellene építeni egyet a Tisza-tó felé, hiszen senki nem akar Szomolya felé kerülővel tekerni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Eger–Felsőtárkány útvonalon rendre egyre nagyobb és több a repedés, ami szintén baleset forrása lehet.

A Gyöngyös–Mátrafüred közötti szakaszon sem rózsás a helyzet. Ott például akkora repedések keletkeztek, hogy egy városi bicikli kereke könnyedén eltűnik benne. A kö­zelmúltban egy gyöngyösi férfi, Banka Zsolt meg is osztott egy ilyen képet a Facebookon a beszorult kerekéről. A szakasz egyébként nem is régi, nem egészen három éve készült el.

– Én amikor tehetem, kerékpárral közlekedem. Az említett szakaszon szinte az átadást követően megjelentek a repedések, s várható volt, hogy ezek az időjárás és a talajmozgás hatására még nagyobbak lesznek. Ez a rész rossznak nem nevezhető, sokkal jobb, mint korábban, de talán nem elég széles. Még mindig vannak azonban olyan elemek az út mentén, amelyek potenciális balesetforrást jelenthetnek. Ilyen például egy túl közel található kőoszlop, ami nagy sebességnél veszélyes – vélekedett Banka Zsolt. Hozzátette, hogy a bringások nagyrészt nem csak Mátrafüredig, hanem Sástóig vagy Kékestetőig közlekednek és a 24-es út szelvényénél a gondozatlan zöldfelület miatt néhány kanyar beláthatatlan.

– Ha egy kerékpáros felfelé tart, egy jobbos kanyarban a mögötte közlekedő autós nem fogja látni. Ha szűken veszi a kanyart, akkor fennállhat a balesetveszély, magam is átéltem már hasonlót. Megoldás lenne, ha a zöld növényzetet a szelvényig kivágnák. Talán az is elég lenne, ha jelzésként sárga csíkot festenének fel, hiszen akkor a sofőrök látnák, számíthatnak a kerékpáros forgalomra. Kiemelném viszont pozitív példaként a Pálosvörösmartnál található, tényleg európai színvonalú szakaszt, ami teljesen biztonságos. Az út megfelelően széles, rendszeresen karbantartott a környezete, s amint szennyeződés kerül rá, szinte egyből meg is tisztítják – tette hozzá.

Eger és Gyöngyös önkormányzatánál is érdeklődtünk, a megyeszékhelytől azonban nem kaptunk választ. A gyöngyösi városüzemeltetés közlése szerint a belterületi kerékpárutak egy részét felfestéssel jelölték, ezeket évente megújítják.

– A Gyöngyös és Mátrafüred közötti kerékpárút az önkormányzat tulajdona, üzemeltetője a külterületi szakaszon a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a belterületi szakaszon az önkormányzat. A fenntartás együttműködésben valósul meg rendelkezésre álló anyagi források erejéig. A repedésről tudunk, annak javítása folyamatban van – fogalmaztak.

Tájékoztatásuk szerint a fűnyírást és síkosságmentesítést az időjárás függvényében végzik, a szemetesek ürítése hetente történik. A városgazda csapata a belógó ágak eltávolításában vesz részt, illetve külső vállalkozóval oldják meg szezonálisan a szemétszedést, takarítást.