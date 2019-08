Még az orosz cár se tudhatta, mily ovatio várt az egervárosi aljegyzőre

A gyöngyösiek deputácziója.

Testvérvárosunk, Gyöngyös nagy fába vágta a fejszéjét: a leégett városrészt modernül akarja felépíteni. Természetesen ehhez nagy summa pénz kell s a város éppen ezért egyik legutóbbi közgyűlésén elhatározta, hogy küldöttséget meneszt a miniszterelnök-, pénzügyminiszter és a közoktatási miniszterhez.

A 12 tagból álló deputáczió Kállay főispán vezetése alatt a mult hét végén tisztelgett az említett szakminisztereknél. Kérték a kormányt, hogy a közelmultban pusztított tűzvész által okozott nagy szerencsétlenség folytán nyujtson segédkezet a mélyen sujtott városnak. 200 ezer korona kamatnélküli kölcsönre lenne szükségük a város rendezése és ujjáépítése körül. Másrészt ez összegből maga a város is adna kamatnélküli kölcsönt oly szegény embereknek, kik házaikat fel akarják építeni.

A küldöttség az irányban is peticzionált, hogy mérsékelje a szakminiszter a város polgáraira nehezedő nagy iskolaügyi hozzájárulást. A miniszterek kijelentették a küldöttség előtt, hogy Gyöngyös méltányos kérelmének – a mennyire csak módjukban áll – eleget tesznek.

MÁTRA. A HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK T. EGYESÜLT MEGYÉK GAZDASÁGI EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. 1864. MÁJUS 28.

A parádi fürdők junius 1-én nyittatnak meg.

A parádi három különvegyalkatu s gyakran legfeltünőbb gyogyerejü ásványviz közül ajánltatnak:

1. A parádi timsós vasgáliczos fürdők köszvény s csuzban, görvélykór különböző nemében, méhgyengeségből eredő női bajokban, sápkór és bénulásoknál.

2. A kénes savanyu víz-csevicze javaltatik: lassu lefolyásu tüdő gümősödésnél, a görvélykór némely neménél, idült tüdő s göghurutban, emésztési zavaroknál, különösen ha ezek szeszes italokkal való visszaélés következményei, altesti dugulásoknál, aranyérnél, epebajokban, sárgaságnál.

3. A vasas savanyu víz gazdag vastartalmánál fogva kitünő gyogyerőt fejt ki görvély, a sápkórban, nagy vérvesztések után beállt erőtlenségben és idegbajokban. A t. cs. vendégek rendelkezésére ugy timsós, mint cseviczei fürdő épületekben számos kényelmesen butorozott szoba áll készen. – Magány házaknál is kaphatók lakások. A parádi ásványvizek használatára szó, vagy irásbeli tanácsot Dr. Losteiner Károly rendes fürdő orvos úr készséggel adand. Koczisnovich J. úr helybeli gyógyszertárából a szükséges gyógyszerek azonnal megkaphatók. A cseviczei sétány mellett junius 10-től naponkint friss juhsavó kapható. A fürdő igazgatóságának gondja leend a nagykiterjedésü sétányokra, rendeztetnek kirándulások a hegyek közé, rögtönzött mulatságok stb.

A látogatók szórakozására ez évtől kezdve az urad. tisztség könyvtára felajánltatik. – Jó karszékről gondoskodva lesz. A két fürdő közti közlekedést nyitott kényelmes társas kocsi élénkitendi. Az ételek s italok jóságáról, a kiszolgálat pontosságáról Egerland László régen ismert bérlő úr kezeskedik.

Pestről Parádra – kivéve a szombatot – naponkint eljuthatni Svarczkopf A. úr által rendezett gyorskocsikon. Indulási hely Pesten a Griff cz. vendéglő. Iroda ugyanott 17. sz. alatt. Előleges megrendelések, a timsós fürdőket illetőleg „a parádi fürdők igazgatóságához” u. p. Gyöngyös, a csevicze fürdőkre nézve pedig „Egerland László” urhoz Gyöngyösre kéretnek czimeztetni.

Parádon aprilis 28-án 1864. A parádi fürdők igazgatósága.

FRICI. HUMORISZTIKUS HETILAP. 1876. JULIUS 16.

Egri hangok.

(A „Széchenyi”) kávéházban valami nebuló a multkor egy lemonádét iván, az ő neki kijáró fél citromot egészen kinyomván nemcsak, hanem még a haját is magával vitte; miért is ezen erőszakos kárositáson a kávés felháborodott. De hogy is ne, mikor ő még ebből egy más vendégnek csinált volna egy adagot.

(Nagylelküség) Egerváros tiszteletbeli dijtalan aljegyző helyettese évi tiszti fizetését Eger város utcáinak asphaltirozása és öntöztetése, úgy a nyilt terek befásitására, a majd 2000 ezer év mulva épitendő állandó szinházra mind egy krajcárig felajánlotta.

– Ha mindenki ily szép summával tesz eleget polgári kötelességének, még az országos deficitünk is nem sokára ki lesz fizetve, az adó megszünik és igy a „Detto” iparra sem lesz szükség jövedelmi adót kivetni. (Mily ovatiokban részesitik majd a nagylelkü adakozót, azt még az orosz cár sem tudja.)

Tallózta: Szilvás István