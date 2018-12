A legtöbben a karácsony előtti utolsó napokban vásárolnak halat az ünnepi menühöz, ki levesbe, ki rántani viszi. A nagyvárosokban már december elején feltűntek a halárusok, de az áruházakban is megszaporodnak ilyenkor a különféle halból készült termékek.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

A kitelepült árusoknál gyönyörű, friss halakat lehet kapni, a legtöbb helyen ponty, harcsa, busa és kárász szerepel a kínálatban. Néhány áruházban is van élő hal, bár jellemzően magasabb áron, mint a piacokon. Az üzletekben többnyire feldolgozott, tisztított halat vásárolhatunk, bár ezekért már komolyan a zsebünkbe kell nyúlni. Egy kilogramm szeletelt pontyért például akár 1900 forintot is elkérnek, míg a kitelepült árusoknál egy kiló friss pontyot már ezer forintért is kaphatunk. Fél kiló harcsa ára az üzletekben 1500 forint körül alakul, a termelőknél azonban egy kiló törpeharcsát már 1200 forintért is kapni, a folyami harcsa azonban kilónként már 3000 forintba is kerülhet.

Az egri piacon Szarvas György, egy tiszafüredi halgazdaság tulajdonosa várja friss hallal a vásárlókat, negyed évszázada járnak a megyeszékhelyre árulni.

– Már vannak visszatérő vásárlóink, karácsony előtt jellemzően 30–40 mázsa halat szoktunk eladni. Ki levesbe, ki sütni, ki rántani viszi a halakat. December 6-án települtünk ki, és egészen 23-áig várjuk a vásárlókat, sokan szoktak az utolsó napokon is jönni. A legtöbben pontyot visznek, de van, aki mondjuk csak apróhalat kér a levesbe. Ilyenkor a legnagyobb a roham az évben, de még tavasszal is jól szokott fogyni a hal – részletezte lapunknak a szakember. Hozzátette, idén nem emelték azt áraikat, azt szeretnék, ha minden elfogyna.

Egy hölgy a piacon elmondta, ők minden évben termelőtől veszik a halat, egyrészt mert olcsóbb mint a boltokban, másrészt pedig jobban bíznak a termelői áruban, mint abban, amit az üzletekben lehet kapni. Hozzátette, minden évben visznek halászlénekvalót, most pluszban egy kis pontyot is vettek rántani, gyönyörű a hal, bízik benne, hogy finom is lesz.

Exportra is jut a hazaiból

A hazai pontytermelés 30–32 százalékát a karácsonyi időszakban értékesítik. Az ünnep előtt eladott összes hal 65 százalékát a ponty teszi ki, 25 százalékot a süllő és a pisztráng, a többit pedig a választékbővítő, olcsóbb halak, mint ­például a busa, amur, kárász, keszeg és a törpeharcsa – közölte a Magyar Akvakultúra és ­Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője az MTI-vel. Kitértek rá, a tavalyi árakhoz képest öt–hét százalékos emelkedés tapasztalható, amit többek között a termelési költségek, a takarmány drágulása és az aszály okozott. Az ágazat éves árbevétele tizenhárommilliárd forint körüli, idén is hasonló lesz az eredmény. Édesvízi halból nem szorulunk importra, jellemzően több mint háromezer tonna halat exportálunk, bár idén az aszály és az élénk belföldi halpiac miatt várhatóan alacsonyabb lesz e szám. Kiemelték, az ünnepek előtt nem ajánlják az utolsó pillanatra hagyni a halvásárlást, a friss halaknak nem árt a néhány hetes mélyhűtés.

