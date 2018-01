Még falusi áron sem lelnek most gazdára egyes ingatlanok

A hatvani térség második legnagyobb településén rohamosan fogy a lakosság, a megüresedő ingatlanokra mégis nehezen találnak vevőt.

Napjainkban, amikor országszerte az egekbe emelkedtek az ingatlanárak, talán furán hangzik, hogy egy városban pár millió forintért akár összkomfortos családi házat is lehet vásárolni. Pedig Lőrinciben ez a helyzet: a kínálatban szereplő egységek a Hatvanban elérhető családi házak árának 50-70 százalékáért már elérhetők, s a lakások is legfeljebb háromnegyed annyiba kerülnek, mint a közeli nagyobb városban.

Az azbeszt lehet a legfőbb ok

Szabó Ottó ­ingatlanszakértő szerint régebben Lőrinci menekülő­ útvonalat jelentett azok számára, akik nem tudták vagy nem akarták megfizetni a hatvani árakat, de a környéken szerettek volna letelepedni. Ám az utóbbi időben a vevők inkább más lehetőséget választottak. A szakember úgy véli, ennek a legfőbb okaként az valószínűsíthető, hogy a selypi azbesztveszélyeztetettségről szóló híradások nyomán a környéket nem ismerők hajlamosak az említett városrészt egy kalap alá venni az egész Lőrincivel, noha legalább hat kilométer választja el a város egyik végét a másiktól. Ennek következtében az itteni ingatlanok ára nem haladja meg a zagyvaszántóiakét vagy a petőfibányaiakét.

Kivétel a mátravidéki erőműi lakótelep, ahol mind a kínálat, mind a kereslet jelentősebb, mint az a helység egyéb részein tapasztalható: itt pillanatok alatt elkelnek a lakások. Ez azért is érdekes, mert a telep, bár parkosított, az ellátást tekintve semmi extrát nem nyújt az ott élőknek; nemrég például – kellő számú gyermek híján – az óvodát is be kellett zárni.

Hamarosan javulhat a helyzet

Szabó Ottó szerint a hatvani megugrott kereslet elsősorban a lakásokra vonatkozik. A családi házak iránt egyelőre kevesebben érdeklődnek, ám hamarosan ez is kedvezően változhat. A fellendülés a munkahelyteremtésnek és a település jól látható infrastrukturális átalakulásának köszönhető. Ennek eredményeként egy lakás ma már 170-200 ezer forintba kerül négyzetméterenként, míg egy családi ház négyzetméteréért – a műszaki állapotától függően – 110-160 ezer forintot kell fizetni. Ehhez képest a lőrinci ingatlanok valóban olcsók, de a szakember várakozásai szerint rövid időn belül ezen a téren is változás várható.

Az ingatlanpiaci kilátások a selypi, volt cukorgyári lakótelepen a legrosszabbak. Az azbesztmizéria mellett az építmények műszaki állapota sem igazán kedvez jelenleg a keresletnek, noha a környék közbiztonsága jónak mondható, antiszociális szomszédoktól nem kell tartani, s az infrastruktúra is megfelelő. A városra jellemző fogyatkozó népesség talán itt a legszembetűnőbb: van olyan tizennyolc lakásos udvar, amely lakóinak 70 százaléka nyugdíjas, s csupán két lakásban élnek kisgyermeket nevelő fiatalok. Ugyanitt olyan lakások is találhatók, amelyek évek óta nem lelnek gazdára.