Még legalább öt évig nem nyitják meg a gyöngyösoroszi bányát

Eddig a megnyitott bányatérségek felét tömedékelték el, felújították a vízkezelő művet is.

Az elmúlt években is bezárva tartották az egykori gyöngyösoroszi bányát. Az ötödik ütemre még 2016-ban írtak ki közbeszerzést – ami eredetileg három évre szólt volna, de még két éve 2021. április 25-ig meghosszabbították –, a munka pedig egy sikertelen pályáztatás utána gazdára talált. A tervezett 9,3 milliárd forint helyett a Terra-Log Kft., Geo-Faber Zrt., WasteVital Trans Kft., Mento Kft. alkotta konzorcium 12,9 milliárdért végzi a bezárást. Ebben benne foglaltatik a bányabezárás folytatása a feltárt üregek eltömedékelésével és a korrozív hatású bányavíz okozta károk felszámolása.

A fedő andezitben új vágatot hajtottak ki, ehhez új technikai eszközöket, berendezéseket szereztek be, robbantóanyagot tároló kamrát alakítottak ki. Átbiztosították a Károly-akna környezetében lévő bányatérségeket, s üzemeltették a mátraszentimrei bányaudvart, a Száraz-völgyi zagytározót, végezték a szükséges fenntartási és karbantartási munkákat. Elvitték a keletkező bányászati hulladékot, kármentesítették a bányából korábban kezelés nélkül kifolyt, bányavíz által elszennyezett vízfolyásokat és víztározókat, illetve végeztek bányamentési feladatokat. A keretszerződést többször is módosították, általában adminisztratív okból, egyszer pedig az elromlott aknaszállítógép miatt. Kiderült az is, hogy a mátraszentimrei bányatérségben olyan üregeket találtak, amelyekben elhelyezhető volt az omladék, azt nem kellett kiszállítani.

A bezárást a Nitrokémia Zrt. hajtja végre, amelynek tulajdonosától, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől (MNV Zrt.) megtudtuk, a Gyöngyösoroszi Ércbánya-bezárás projekt magába foglalja a komplex bányabezárási, a tájrendezési, kármentesítési és kapcsolódó monitoring feladatokat. Ezek középpontjában a megnyitott föld alatti bányatérségek szakszerű és biztonságos bezárása, az érces meddőhányók felszámolása, a nehézfémekkel szennyezett vízfolyások és öntésterületek kármentesítése, a nehézfém tartalmú meddők, iszapok hosszú távra szóló, biztonságos elszigetelése áll.

Elvégezték a gyöngyösoroszi altárón kifolyó bányavíz kezelésére szolgáló vízkezelő mű rekonstrukcióját, megtörtént a Toka-patak szennyezett szakaszai jelentős részének és érintett szakaszok mentén fekvő víztározók kármentesítése, a központi bányászati hulladékkezelő létesítmény gátjainak megerősítése és tájrendezése, valamint a megnyitott bányatérségek köhel felének a sűrűzagyos tömedékelése.

A bányabezárási munkákon túl szükséges a bányafenntartás, s folyamatosan el kell látni a bányából kifolyó víz kezelésével összefüggő feladatokat, a központi zagytározó, a víztározók, s a hatósági előírások alapján szükséges monitoring rendszer üzemeltetését, a telephelyek általános üzemeltetésének, a rekultivált területek utógondozásának a teendőit. A hatósági határozatokban foglaltakkal összhangban legkorábban 2025-ben fejezhetik be a bányabezárási és a rekultivációs munkálatokat a bányahatóság és környezetvédelmi hatóság ellenőrzése mellett. Az MNV Zrt. tájékoztatása szerint a tájrendezési tevékenység következtében rekultivált területek hasznosítási lehetőségei sokrétűek, azokat folyamatosan vizsgálják.