Még mindig a vágott lucfenyő a legnépszerűbb a vásárlók körében

A fenyőfaárak nem növekedtek jelentősen a tavalyi évhez képest. A leginkább környezetbarát a földlabdás változat, de bátran választhatjuk a vágott verziót is, ha újrahasznosítjuk.

A fenyőválaszték az idei évben széles, a válogatásnak csak a pénztárca és az ízlés szab határokat. A piaci árak nem mutatnak jelentős növekedést a múlt évhez képest, habár az olykor kegyetlen nyári szárazság jócskán megtizedelte a facsemetéket, tudtuk meg egy megyei kereskedés vezetőjétől.

– A lucfenyő továbbra is a legolcsóbb, a földlabdás fák métere 3, a vágott darabok métere 4–5 ezer forint körül alakul – mondta Heintz Olivér. – Hasonló árakat várhatunk, ha azt szeretnénk, hogy ezüstfenyő illatozzon feldíszítve a szobában, ez is méterenként 5 vagy 5,5 ezer forintba kerülhet. A fekete fenyő ára sem túl borsos, habár ezt kevesebben választják. Ennek a fajtának ugyan nincsen markáns fenyőillata, cserébe viszont nem hullatja leveleit, így azoknak ajánlott, akik nem szeretnék az ünnepek alatt is a tűleveleket takarítani.

Még mindig a nordmann a legdrágább fenyő, ugyanakkor ez a típus őrzi meg pompáját a legtovább. Piaci ára méterenként 6–7 ezer forint lehet. A magas és dús, különösen szép formájú fákat rendszerint egyedi áron adják a kereskedők, legyen az bármelyik változat. A fenyőtípusok ára attól függ, hogy melyik fajta milyen gyorsasággal növekszik, mennyi a nevelésébe fektetett energia és költség. Nem mindegy továbbá, hogy hol vesszük. Ha egy erdészet növendékei közül választunk, amelyet a számunkra optimális napon egyedileg vágnak ki és szállítanak ki az erdőből, az ár is borsosabb lesz. Egy napok óta az árusnál lévő, tucatjával kivágott darab természetesen kevesebbe fog kerülni.

Ha azt akarjuk, hogy karácsonyfánk sokáig legyen a ház éke, ajánlott csak az ünnep előtt a házba vinni, ahol lehetőleg a fűtőtesttől távol, hűvös helyen érdemes felállítani. Előtte bátran tároljuk a szabad ég alatt, ha lehetőség van rá. A nedvesség csak jót fog tenni neki.

A műfenyők az utóbbi évtizedben egyre inkább népszerűek, a színnek, de olykor még a formának is csak a képzelet szab határokat. A vásárlók főként praktikusságra és környezettudatosságra hivatkozva választják. Ám ahhoz, hogy megvásárlása környezettudatosnak mondható legyen, és behozza az előállításával történő környezetszennyezést minimum öt évig kell használni. Az olcsóbbak viszonylag hamar amortizálódnak, a jobb minőségű, élő fára megszólalásig hasonlító darabokért pedig mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Azt azonban nem árt tudni, hogy a műanyagnak, amelyből a fenyők készülnek, nem csupán az előállítása, de a megsemmisítése is erősen terheli a környezetet. A legtöbb műfenyő PVC-ből és acélból készül, és Kínából érkezik az országba, a lecserélt fák pedig nem komposztálhatók, mint élő társaik, hanem hulladékként léteznek tovább a megsemmisítésig.

– Az élő fákkal kapcsolatban az a fő kérdés, mit kezdünk velük, ha eljön a vízkereszt, természetesen ezeknek is van ökológiai lábnyoma – mondta Heintz Olivér, az egyik egri kertészeti áruda tulajdonosa. Kérdésünkre elmondta továbbá, hogy egy két méter magas fenyő szén-dioxid kibocsátása 16 kilogramm lehet, ha a szeméttelepen végzi és égetéssel semmisítik meg. Ha viszont a kertben felaprítva talajtakaróként felhasználják és újrahasznosítják, akkor nem távozik az általa évek alatt megkötött gáz. Manapság egyébként már a városokban összegyűjtött fákat is komposztálják. Amíg nevelkednek, addig is hasznosak a környezet számára: faiskolai éveik alatt szén-dioxidot kötnek meg a légkörből, de az általuk kibocsátott anyagok is segítenek csökkenteni az üvegházhatást. Érdemes megemlíteni azt is, hogy több száz munkahelyet teremtenek az országban, amely révén a vágottfenyő-biznisz a helyi gazdaságot támogatja.