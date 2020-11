Még mindig üres az elkészült hatvani sportcsarnok

Fél éve már, hogy elkészült a javarészt állami milliárdokból finanszírozott sportcsarnok, de a labda még nem a küzdőtéren pattog: azt azóta is egymásnak dobálja a kézilabda-egyesület és az önkormányzat.

Kedden elkeseredett hangvételű bejegyzést hozott nyilvánosságra a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (HKSZSE) vezetősége. „A multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok használatbavételi engedélyezésének eljárása a mai nappal jogerősen megszűnt, tekintettel arra, hogy a tavasszal elkezdődött eljárást májusban felfüggesztettük, mert az önkormányzat közel négy év alatt nem készítette el az utat, amely a parkoló megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges” – írják. Az építési engedélyben foglaltakra hivatkoznak, ami szerint a létesítmény használatbavételének feltétele a fentiek teljesítése.

Az egyesület vezetése szerint „egyre távolabb kerülünk attól, hogy a hatvaniak, a hatvani sportolók birtokukba vehessék a csaknem négymilliárd forintból megépült komplexumot.” Szerintük Horváth Richárd polgármester hónapok óta próbálja ellehetetleníteni az egyesületet, utóbbit vádolva, hogy nem tartják be a megállapodást.

– Mi viszont úgy látjuk, hogy a helyhatóság nem teljesíti az abban foglalt kötelezettségeit, mivel az ő hibájukból nem készült el az út, amelynek hiányában nincs a parkolónak használatbavételi engedélye. S miután nincs a parkolónak használatba vételi engedélye, így a sportcsarnok sem kaphatja meg azt. Mindenki összegezze magában, ki a felelős ezért a kudarcért – zárul az egyesület álláspontja.

A fentiekkel megkerestük Horváth Richárd polgármestert, aki az alábbiakat válaszolta:

– Hónapok óta zajlik a szélmalomharc a város és a kézilabda-egyesület között. A sok valós és félrevezető információ kavalkádját velünk együtt már érthetően unják a hatvaniak. Felesleges lenne újra ismételgetnünk a tényeket, így nem is tesszük, de pár dologra talán érdemes még egyszer, utoljára felhívnunk a kézilabda-egyesület vezetőségének figyelmét. Ez pedig: a területre vezető ideiglenes út szep­tember közepére, azaz időben elkészült, s erről az egyesületet azonnal tájékoztattuk. Az építtető kézilabda-egyesület felelőssége a használatbavételi engedély beszerzése.

Horváth Richárd szerint – miként az a legutóbbi képviselő-testületi ülésen is elhangzott – fontos megjegyezni azt is, hogy a HKSZSE a mai napig sem fizette be a szükséges eljárási díjakat, az egyesület vezetése mindmáig nem nyújtotta be a szükséges dokumentumokat, hatósági hozzájárulásokat; bírósági döntés kötelezi a HKSZSE-t, hogy adja át a kulcsokat a jogos tulajdonosnak, azaz a városnak. Ezt a mai napig sem tették meg – közölte.

Horváth Richárd szerint az egyesület vezetése igényelje a szükséges engedélyt, miután átvállalta a feladatot a kivitelezőtől, engedelmeskedjen a bíróság ítéletének és adja át a létesítmény kulcsait a városnak. Szerinte jó, ha szem előtt tartanak egy fontos tényt: a csarnok nem kizárólag az ő javukra épült, hanem a hatvani polgároknak és sportolóknak.