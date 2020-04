Még nem tudni, hogy múzeum vagy rendezvényház lesz a mezőtárkányi Török házból

Dévényi Tamás Ybl-díjas építész, egyetemi oktató – megszűntéig a Központi Műemléki Tervtanács elnöke – két esztendeje vásárolta meg párjával, Berczeli Ildikóval a településen található úgynevezett Török házat. A szakembert a műemlék épületről, illetve azzal kapcsolatos terveikről kérdeztük.

– Nem itt élőként miként jutottak el a mezőtárkányi épülethez?

– Két esztendeje március 15-e többnapos ünnep volt. Rávettük barátainkat, hogy az ünnep után menjünk el Pest-, Nógrád- és Heves megyébe rossz sorban lévő műemlékeket nézni. Esett az eső, amikor Füzesabonyon át vezetett az utunk. Egyszer csak megláttam egy házat, amelynek a következő faluban kellene lennie, hisz éppen Mezőtárkányba tartottunk, életünkben először. A négyablakos épület közepén ott virított Heves vármegye címere. Persze be volt zárva, ezért továbbmentünk. A tárkányi épület tulajdonos-eladója korábban azt mondta: „nem kell ehhez engedély, se kerítés, se ajtó, nincs azon semmi”. A mezőtárkányi ház magasabb volt, mint az abonyi, valahogy így is büszkén állt ott, de hát az állapota… Bodzafák nőttek ki a tetejéből, se ablak, se ajtó és mindenütt szemét. Ám a gyönyörű boltozatokon több réteg díszítőfestés látszott – már ahol megmaradt. Csak a címer nem stimmelt. Itt a barokk kartusban egy F. J. monogram volt csupán. Egyszer már megmentettünk egy hasonló sorsú házat, úgyhogy ez lett a második. Eldőlt egy pillanat alatt.

– Úgy tudjuk, nem sokáig hagyták magára az épületet.

– Az előszerződés aláírása után másfél órával már vágtuk is ki a fákat a tetőből. Nyárra sikerült kitakarítani, így júliusban megtartottuk az első nyitott napot. Még Budapestre elszármazottak is eljöttek. Itt ismerkedtünk meg a katolikus plébánia új gazdáival. Este már az új sütőjük első süteménye mellett szőttük a közös terveket. Két egyetemközi hétvégét sikerült megvalósítani, amin a Metropolitan és a Moholy Nagy Egyetem hallgatói vettek részt. Pörczi Zsuzsa és Antalóczy Tímea vezetése mellett volt képzőművészeti nap a mezőszemerei Bukta Imrével, építészeti nap velem és találkozás a mezőtárkányiakkal finom falatok mellett a tájházban, ami Tóthné Szabó Anita polgármester előadásával zárult. Tavaly minden nagyobb szerkezeti hibát kijavítottunk, miután megkaptuk az örökségvédelmi engedélyt.

– A faluban Török háznak hívják az épületet. Honnan az elnevezés, s mit tudhatunk építésének történetéről?

– Azt tapasztaltuk, hogy a pincében a méter vastag kőfal sok helyen át volt bontva. A 47 évig magára hagyott ház alkalmi látogatói az Egerbe vezető alagutat keresték. A műemlékjegyzékben egyébként Káptalani kúria a neve. Kutatásaink azonban kiderítették, hogy a vármegye építtette 1769-ben tiszti kvártélyház céljára. Ebben az időben még nem voltak laktanyák. A Pestre vezető út környezetében azonban mindig állomásozott katonaság. A legénység a falusi házakban lakott némi pénzért, a tisztek meg jobbára kúriákban, kastélyokban. Mezőtárkány azonban az Egri Káptalan tulajdona volt, így a tiszteknek is be kellett érni a földes padlójú szobával. Egy ideig tűrtek, aztán elérték, hogy a megye kötelezte a falut: építsen tiszti lakot. Pénz akkor sem volt elég, végül a vármegye lett az építtető. Egy évre rá, 1770-ben elkészült a füzesabonyi kvártélyház is, ezért a közöttük lévő hasonlóság.

– Említette a J. F. monogramot. Mire utalnak a betűk?

– A szerteágazó kutatások megoldást hoztak a monogram rejtélyére is: 1886-ban már végképp nem kellett a megyének az akkor is roskadozó ház, és eladta. Frank Jakab helyi vegyeskereskedő vette meg és a felújítás során érthető okokból el kellett távolítsa a megyei címert. A füzesabonyi tiszti lakból meg csendőrség lett – ott megmaradhatott a megyei címer.

– Tavaly milyen munkákat végeztek az épületen, s mi van még hátra?

– A fedélszék kifűrészelt és kibontott elemeinek pótlása, az ellopott fafödémek visszaépítése, a földszinti falkibontások pótlása, a beszakadt pincei boltozat és a párkányok kiegészítése mellett új lécezés és UV-álló fólia került a tetőre. A tetőhéjalás rengeteg pénzbe kerül, ezért 2020-ra maradt a végleges tetőfedés. Tavaly sikertelenül pályáztunk a Népi Építészeti Programon, idén a Nemzeti Kulturális Alap örökségvédelmi pályázatán indultunk. Elkészült már a két beszakadt mászókémény új, meszelt feje és most készül a hat tetőszellőző régi leírások alapján. Sok munka van hátra. Az ajtók, ablakok, vasrácsok, fapadlók, egyes kőkeretek mind hiányoznak. A legizgalmasabb a díszítőfestések rekonstrukciója lesz.

– Mi a céljuk, mi lesz az épületben?

– Erre a kérdésre a legnehezebb válaszolni, mert csak addig könnyű, hogy meg akarjuk menteni a házat. Az épületben nem lesz áram, víz és csatorna, hogy a lehető legpontosabban mutassa be a barokk kori lakáshasználatot. Az épületen belüli toalett (ez az egy lehetett a faluban anno) alomszék rendszerben újul meg, ami szagtalan, de ugyanúgy „működik” mint egy latrina. Az első gondolat a múzeum. Abban az időben Mária Terézia rendeletére vált egységessé a katonaság öltözéke és fegyverei. Egy hadtörténeti kiállítás biztosan hiteles helyen valósulhatna meg. A másik, bevételt is hozó megoldás a rendezvényház lehet: filmhelyszín, alkalmi falusi, vagy céges rendezvények, koncert- és esküvőhelyszín. Ehhez persze infrastruktúra is szükséges.