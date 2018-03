Még színvonalasabbá tennék az egyetemet

Az Eszterházy Károly Egyetem több területen is fejleszt és fejlődik, feladatuk akad bőven. Dr. Liptai Kálmán, az intézmény rektora megosztotta velünk közoktatást is for­máló projektjei­ket, s őszintén mesélt a hallgatók által kifogásolt problémákról is, melyekre szeretnének megoldást találni.

– Három nagyobb projekten is dolgozik most az egyetem. Melyek ezek, s miért jelentősek az intézménynek?

– Úgy gondolom, az Eszterházy Károly Egyetem igen jól pozicionált, sok meghatározó feladaton dolgozunk most. Kiemelt projektjeink közül a komplex alapprogram egy nagy lélegzetvételű európai uniós pályázat. Az összes nagy hazai egyetem részt vesz benne, az Oktatási Hivatallal együtt, és mi vagyunk a projektvezetők. Feladatunk, hogy a közoktatásban megújítsuk a gondolkodást, új színt vigyünk a mindennapokba. Szeretnénk elérni, hogy csökkenjen a lemorzsolódás, s minél több vidám diák legyen az iskolákban. Ezt különböző iskolafejlesztő módszerekkel – digitális, logika, sport, művészet és életbeli gyakorlatok terén – szeretnénk megvalósítani. Cél, hogy az eltérő szociális háttérből érkező gyerekeket azonos szintre lehessen emelni. Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete által kifejlesztett tankönyveket nemrég mutattuk be. Másik nagyobb projektként jelenleg azon dolgozunk, hogy a papír formátumúakból digitális, okos tankönyveket állítsunk elő. Harmadikként pedig dr. Csépe Valéria professzor asszony koordinálásával a tanterv- és tananyag-fejlesztés indult el, amely a XXI. századi alapkövetelményeknek megfelelővé teszi közoktatást. E feladataink végeredményei, úgy gondolom, meghatározóak lesznek akár a következő évtizedekben is.

Dr. Liptai Kálmán szavai szerint sok meghatározó feladaton dolgoznak most az egyetemen Fotó: Berán Dániel

– Nemrég tartották a XIX. Szőlészeti és Borászati Konfe­renciát. Céljuk, hogy az egyetemen megerősítsék az ez irányú képzést. Hogyan szeretnék ezt elérni?

– Országunkban kiváló borok készülnek, olyanok is, melyek külföldön is nagyon jól szerepelnek, s kiemelkedő eredményeket érnek el versenyeken. A borász eltökéltsége, szakmaszeretete teszi ezt lehetővé, de a háttér kimunkálása – oktatás, kutatás – lassan fejlődő terület ma. A tárgyi feltételek miatt is, de szerepet játszik ebben, hogy nem szükségszerűen vonzó pálya most a fiataloknak. Ha ebben előbb-utóbb nem változtatunk, nagy lesz a lemaradásunk a szőlészet-borászat terén a jövőben. Terveink között szerepel olyan képzést nyújtani, mint Bordeaux-ban a szőlészeti-borászati egyetem. Az irány az, hogy együttműködés keretében elinduljon egy Bordeaux-Eger közös borászati képzés is, mely elad­ható, vonzó, jövőbe mutató lenne. Így az Egerben tanuló hallgatók Bordeaux-ban végezhetnék gyakorlatukat. Folyamatosan dolgoznak munkatársaink ennek megvalósításán, tankönyvek íródnak, a kapcsolatok pedig már adottak. Szeretnénk felújítani továbbá a szőlészeti-borászati kutatónkat is, megújítani a szőlőbirtokot, ehhez két és fél milliárd forintra lenne szükség. A képzésünk azért is kuriózum, mert campusaink elhelyezkedése révén a nálunk tanulók három, karakterében különböző borvidéken tudnak gyakorolni. Ezek nagy tervek, de a minőségi bortermelés szempont­jából elengedhetetlen lépések.

– Nemrégiben hallgatói-rektori fórumot is tartottak, ahol a diákok feltehették kérdéseiket, megfogalmazhatták kérése­iket. Milyen hallgatói igények merültek fel a találkozón?

– Fontosnak tartom ezt a fórumot, hiszen bármelyik hallgató eljöhet, felteheti a kér­déseit. A jelenlévőknek beszámoltunk arról, hol tartunk most pályázatainkban, mit való­sítottunk meg eddig, milyen gondjaink vannak. Ezután tették fel a hallgatók az őket leginkább érdeklő kérdéseiket. Nem voltak tabuk, bármiről érdeklődhettek. Feszítő problémaként felmerült, hogy míg Sárospatakon és Jászberényben kevés a hallgatói létszám, addig itt, Egerben több mint kétszáz diák kollégiumi elhelyezési kérelmét kellett visszautasítanunk helyhiány miatt. Szóba került még a Sas úti kollégium felújításának szükségessége, ahogy a sporttudományi intézet tornatermének fűtési gondja is. Minden campusunkon régiek az épületeink, így feladatunk van bőven. Az a cél, hogy mindezekre forrást is találjunk, minőségi keretekben működjön az oktatás minden campuson. Jó volt, hogy bátran kérdeztek, s igyekeztem mindegyik kérdésre kielégítő választ adni.