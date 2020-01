Még vizsgálják, megmenthető-e az egri iskola

Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány még 2009-ben perelte be az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskoláját szegregáció miatt. A bírósági ítélet után az Egri Tankerületi Központ a felmenő rendszerű bezárás mellett döntött, most azonban úgy tűnik, más megoldás is létezhet.

A tagiskolában az enyhe fokban értelmi sérült, sajátos nevelési igényű, integrálható autista diákok tanulnak. Az Egri ­Tankerületi Központ (ETK) készített egy tervet, mely szerint öt év alatt leépíthetik és bezárhatják az iskolát. A szülők, a tagintézmény-vezető, más megoldás után kutatott, Balázs Eszter pedig, aki a szülői munkaközösség elnöke, azt mondta lapunknak, rendkívüli szülői értekezletet tartottak pénteken délután. – Jelen volt 46 szülő, Ballagó Zoltán, az ETK igazgatója, Lachata István igazgató, Séra Jánosné tagintézmény-vezető s néhány, a Móra Ferencben tanító pedagógus. Sokan elmondták, mennyire rosszat tenne gyermekeinkkel az, ha normál iskolába kellene járniuk. Több személyes történet után megbeszéltük, hogy sajnos nincsenek meg sem a tárgyi, sem pedig a szakmai feltételek a normál általános iskolában ahhoz, hogy befogadják a sajátos nevelési igényű diákjainkat. Mindannyian beláttuk, hogy az iskolára szüksége van a városnak s a környékbeli településeknek, ám a szegregációt meg kell szüntetni – részletezte. Elmondása szerint az az együttműködési ötlet született meg, hogy átszervezik az iskola körzethatárait, valamint ha minimum 14 elsős beiratkozik az iskolába, akik között nem csak sajátos nevelési igényű gyerekek vannak, akkor engedélyezhetik a 2020/2021-es tanévre az első osztályt. Mint korábban megírtuk, Ballagó Zoltán megkeresésünkre elmondta, a jövő tanévben nem indulna első osztály, az intézményt felmenő rendszerben szüntetnék meg. – A szándékunk az, hogy a jövő tanévtől kezdődően minden első osztályos tanuló a lakóhelye vagy ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti körzetes intézménybe kerüljön – írta akkor. Balázs Eszter hozzátette, a lényeg, hogy felmenő rendszerben a szegregációs adatok javuló tendenciát mutassanak. Erre az új megoldásra az ETK vezetőségének még rá kell bólintani. Séra Jánosné tagintézmény-vezető megkeresésünkre megerősítette, pozitív elmozdulás történt az ügyben, melyre a felettes szervektől várják az engedélyt. Ballagó Zoltánhoz is eljuttattuk kérdésinket. Ő a következőket írta. – A szülők aggodalma érthető, ám fontos tudni, hogy bírósági ítélet mondja ki az iskolai szegregáció tényét, melyet meg kell szüntetni. A tankerület meghallgatja a szülők kérdéseit, igyekszünk mindenkit megnyugtatni. Javaslatként merült fel, hogy az intézmény kapjon lehetőséget a 2020/2021-es tanévre történő beiskolázásra és a beiskolázási adatok függvényében szülessen döntés a jövőről. Ebben az esetben a jelenlegitől eltérő beiskolázási körzet kialakítása szükséges, és biztosítani kell a minimális, 14 fős tanulói létszámot, ugyanakkor jelentősen csökkenteni kellene a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók számát, ami csak úgy képzelhető el, ha ezeket más iskolák veszik fel. Ennek lehetőségét a tankerület meg fogja vizsgálni – írta. Szegregáció az iskolában

Séra Jánosné azt nyilatkozta lapunknak, az említett perrel kapcsolatban senki sem tájékoztatta iskolájukat.

– Sem a szülőket, sem a vezetőséget, sem a kollégákat nem keresték meg kérdéseikkel. Az ETK-nak szolgáltattunk adatokat az ítélet meghozatala előtt. Tavasz óta együtt keresünk megoldást a fenntartóval a szegregáció megszüntetésére. Sem a tankerület, sem az iskola részéről nem történt szegregáció – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy az elkülönítés, azaz a hátrányos helyzetű gyermekek nagyobb aránya a szülők szabad iskolaválasztásának köszönhetően alakult ki. Úgy fogalmazott, a gyermekek egy elfogadó környezetben tanulhatnak, elfogadják egymást. A szülőktől sem érkezett semmilyen negatív kritika.