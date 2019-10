Megalakult Füzesabony új képviselő-testülete

Nagy Csaba, a város polgármestere ismertette a megvalósításra váró programokat.

Október 23-án megalakult a város új képviselő-testülete. Az immár új helyen, a régi mozi felújított épületének tanácskozó termében megtartott ülésen Csesznok Róbert, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a helyhatósági voksolás eredményeit. A füzesabonyiak Nagy Csabát (Fidesz-KDNP) választották polgármesterré. A Fidesz-KDNP támogatásával tagja lett a képviselő-testületnek dr. Gondos István, Kovácsné Szűcs Noémi, Ragó Attila, Molnár Richárd és Veres Péter, valamint a független Sipos Attila, illetve Gál Ilona és Valyon István, az Együtt Füzesabonyért Egyesület jelöltjeként.

A HVB elnökének tájékoztatóját követően előbb a képviselők, majd a polgármester is letette esküjét. A megválasztott képviselőknek Lukács Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatalának vezetője gratulált és kívánt jó munkát.

A testületi ülés következő napirendi pontjaként Nagy Csaba, a város újjáválasztott polgármestere a választási programjukat ismertetve elmondta: két irányvonal mentén építették azt fel. Egyik, hogy a folyamatban lévő beruházásokat befejezzék, másrészt megfogalmazták azokat a célokat, amelyeket el szeretnének érni.

– Sok beruházásunk van, de ezek közül hármat kiemelek, mert nagyon várja mindenki, de nálam jobban talán senki. A Zöld város, az Ipari park és a Füzesabony-Szihalom kerékpárút projektek azok, amelyek mindenképp meg fognak valósulni. A Zöld város most már a közbeszerzés végső szakaszában van. A kivitelező kiválasztása megtörtént. Az Ipari parknál is a közbeszerzés szakaszánál tartunk, bejöttek az ajánlatok, most értékeljük azokat. A kerékpárútnál egy új nyomvonalat kellett kijelölni. Másfél hete kaptuk meg rá az építési engedélyről szóló határozatot – mondta a városvezető.

További terveik között szerepel egy bentlakásos idősek otthona és egy három csoportszobás bölcsőde építése, az utak, járdák és a közbiztonság javítása – közölte a polgármester, majd röviden ismertette ezeknek a fejlesztéseknek a legfontosabb adatait.