Megbénította Heves megye tömegközlekedését a csütörtöki havazás (fotók)

Csütörtök reggelre kifehéredett a táj, havazásra ébredtünk a megyében, s mindez több helyütt okozott fennakadásokat, baleseteket. A reggeli órákban a megyeszékhelyen kisebb káosz alakult ki, több diák nem ért be első órájára.

Havas reggelre ébredtünk csütörtökön, s mindez sok gondot okozott megyeszerte. Egerben egy időre leállt a tömegközlekedés, buszok torlódtak fel, volt, amelyik keresztbefordult az úton.

A városgondozás éjszaka két géppel alászórást végzett a fenntartásukban lévő utakon, de közlésük szerint nem sok eredménye volt, mert az esőzés lemosta a síkosság mentesítő anyagot. Több baleset is történt, sajnos személyi sérülés is történt.

Az időjárási előrejelzések havat is jósoltak, s ezúttal be is vált. Néhány centiméternyi friss hóréteg érkezett megyénkbe, mely felborította a reggeli rutint. A Voláninform hét óra táján közölte, az erős havazás és a kialakult útviszonyok miatt Egerben a helyi tömegközlekedés szünetel. A Volánbusz ezt azzal indokolta, hogy fő- és mellékvonalak a közösségi közlekedésre alkalmatlanná váltak. Azt írták, a balesetek elkerülése érdekében több járat közlekedését felfüggesztették. A helyi autóbuszközlekedés reggel fél 8-kor újraindult.

okozott némi bossszúságot, több szülő jelezte portálunknak, gyermekeik nem jutottak el iskolájukig, volt aki a buszról leszállva gyalog ment, de így is késve érkezett meg. A Csiky Sándor utcában is káoszt tapasztaltunk, több helyi járatú busz torlódott fel, egy keresztbe is fordult. A Barkóczy és a Széchenyi utcákban is egymást érték az autóbuszok. Több olvasónk azt jelezte, hogy a 25-ös főút átvezető szakaszán, a ki és a bevezető utakon és a viadukton is problémás volt a haladás. A megyei kormányhivatal saját gépjárművein szállította ki tegnap a 74 év feletti regisztráltak oltásához felhasználható Pfizer-vakcinákat. Ám ez sem volt zökkenőmentes, elakadtak kis időre.

Kérdéseinkkel megkerestük a Városgondozás Kft-t. Paulikovics Ildikó sajtóreferens kifejtette, a társaság éjszaka két géppel alászórást végzett a fenntartásukban lévő utakon, de szavai szerint sajnos ennek nem sok eredménye volt, mert a folyamatos esőzés lemosta a síkosság mentesítő anyagot.

– A legproblémásabb a Csiky és Barkóczy utak voltak, ezen kívül más bejelentés nem érkezett. Itt egy busz elakadt forgalmi torlódás okozva, mely a mentést és további síktalanítást nehezítette – közölte.

Oroján Sándor, az egri Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán három pontban foglalta össze a hóhelyzetben szerzett benyomásait: egyrészt szeretné, hogy a városvezetés tanuljon a hibáiból, másrészt legyen meg a felelőse annak, hogy lebénult a város, harmadrészt a polgármester hallgassa meg azokat, akik jogos kritikával élnek.

– Ez a következménye annak, hogy a Városgondozáson spórolnak. Nincs akkora síkosság mentesítő kapacitás, mint az előző időszakban sem emberben, sem gépben – taglalta.

A mátrai utakon ezzel szemben nem voltak ekkora gondok, folyamatosan dolgoztak a közútkezelő gépei, s az utak téli gumival jól járhatók voltak. Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Kft. kommunikációs osztályvezetője érdeklődésünkre elmondta, a megye útjain a magasabban fekvő területen voltak téliesebbek az útviszonyok, a többi helyen sónedvességgel kellett számolni. A Borsodnádasd-Mónosbél összekötő úton kidőlt egy fa Borsodnádasd és a megyehatár között, ezért egy rövid időre lezárták a szakaszt, de a kezelésükben lévő Heves megyei utakon egyéb korlátozások nem voltak.

Néhány szerencsétlenség, baleset is történt. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Egerben ingatlanra leszakadt ágak okoztak kisebbb károkat, illetve öt esetben árokba csúszott, elakadt járművek műszaki mentésénél kellett beavatkozniuk az egri, a hatvani, az ózdi hivatásos és a bélapátfalvai önkormányzati tűzoltóegységeknek.