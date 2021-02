Megemelkedett a túrázók, szabadtéri sportolók száma a járvány miatt

A pszichológusok tapasztalatai szerint életveszélyben, így háborús- és járványhelyzetekben is, mindig felülkerekedik az emberben az életösztön, és beindulnak a védekezési mechanizmusok. Látszik ez az életmódunkon is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A világ fejlettebb részén élő ember ma általában egészségtelenül táplálkozik, és igen keveset mozog. Első megközelítésre azt hinnénk, hogy a vírusjárvány csak fokozta a bajt a korlátozásokkal. Nem szabad azonban elhagyni magunkat. Az orvosok szerint a rendszeres testmozgás a járvánnyal szembeni védekezésben fontos, mert erősíti az immunrendszert.

Dr. Saáry Kornélia budapesti orvos szerint legalább napi háromszor egy-egy kilométer séta kell ehhez. A kültéri mozgásnak külön előnye, hogy közben a napsütés jóvoltából D-vitamin is termelődik a szervezetünkben, ami elsődleges immunerősítő hatású. A jelek szerint már működni kezdtek a vészhelyzeti reflexeink. A Magyar Természetjáró Szövetség tapasztalata szerint a járvány az emberek kirándulási kedvét a sokszorosára növelte. A szövetség tavalyi összesítéséből kiderül, hogy soha nem látott mértékben nőtt a kéktúrázók száma, 168 százalékkal emelkedett az előző évhez képest. Ez húszezernél is több új túrázót jelent. Az egri Hundt Istvánné maga is egy természetjáró szakosztályban kéktúrázik.

– Egyértelműen azt tapasztaltam, hogy megemelkedett a túrára vállalkozók száma. Ami külön örvendetes, hogy nagyon sok fiatallal találkozunk erdőn, mezőn járva, sokan kisgyermekkel, és jóval többen, mint eddig – mondta lapunknak Hundt Istvánné.

A szintén egri Ménes Anna is több időt tölt a szabadban a járvány kezdete óta. – Mindig szerettem túrázni, barátokkal sétálni. A karantén előtt elkezdtem edzőterembe járni, de az most zárva van. Újra a természetjárás lett a kedvelt időtöltésem, de most csak a lakóhelyemhez közel, főleg a Bükkben kirándulok – részletezte. A másik hobbija a lovaglás, így szerencsére az is a szabad levegőhöz köti.

A Magyar Kerékpárosklub szerint már tavasszal látszott, milyen sokan felfedezték a biciklizést, hogy elkerüljék a fertőzést. A kerékpárt használó népesség 13 százaléka gyakrabban pedálozott a korábbiaknál. A gyöngyösi Szőllősi Ervin is gyakorta pattan nyeregbe.

– Uszodába most nem járhatunk, így az itteni kerékpárutat használjuk. Sokkal több emberrel találkozunk ott a megszokottnál. A Mátrát a közelmúlt káoszba hajló tumultusai miatt eddig kihagytuk, ugyanis soha ennyi embert nem láttunk még oda igyekezni – mesélte Szőllősi Ervin.

A vámosgyörki Kárpáti Katalin is gyakrabban találkozik olyanokkal, akik a szabadban töltik a pihenőidejüket. – A kutyával sokat sétálunk a mezőn, napi rutin számomra a mozgás. Ha az időjárás engedi, kerékpározunk, túrázunk, máskor pedig a séta, kocogás a program – mondta.

A járvány alatt sokaknál megfigyelhető, hogy tudatosan igyekeznek az egészségesebb, főleg az immunrendszert erősítő ételeket fogyasztani. Tisztában vannak vele ugyanis, hogy a legtöbb zöldség és gyümölcs ellenállóbbá teszi a szervezetet. Szőllősi Ervin is beszámolt arról, náluk is figyelnek arra, hogy több salátát, fokhagymát, mézet, propoliszt és gyógynövényes teákat vegyenek magukhoz. Kárpáti Katalin is elmondta, tudatosan több gyümölcs, zöldség kerül az asztalukra, mint korábban. A kedvező hatású vitaminok kereslete is hatalmasat ugrott.

– A vitaminkészítményekből a sokszorosa fogyott tavaly a korábbi években megszokott mennyiséghez képest – tájékoztatott dr. Mihály Mária vámosgyörki gyógyszerész. Elmondta, olyan nagy a választék, hogy nem volt egyszer sem hiánycikk, és drágulás sem történt.

A lelkünk állapota nagyobb hatással lehet immunrendszerünkre, és ezen keresztül egészségi állapotunkra, mint ahogy a legtöbben gondolnánk. Dr. Kusper Zsuzsa egri orvos szerint a legfontosabb a megerősítésünkre a szeretet. Az emberi szeretetkapcsolatainkat működtetni kell, különben annak hiánya okoz betegségeket. Találkozni kell a szeretteinkkel, a higiéniai előírások és a józan paraszti ész diktálta szabályokat betartva. Dr. Saáry Kornélia véleménye az, hogy a lelki egészség elsősorban közösségben őrizhető meg. A friss levegőn való rendszeres mozgás a testet erősíti, eközben a beszélgetés, a közös éneklés a lelket teszi egészségessé. Hundt Istvánné elmondta, hogy ezekre a nyári túrák során rengeteg lehetőség volt, amikor rendszeresen, minden addiginál nagyobb csoportokban kirándultak, és felüdültek a jó társaságtól.