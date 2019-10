Megemlékeztek az aradi vértanúkról Egerben

Az aradi vértanúk emlékére szerveztek főhajtást és koszorúzást a Lenkey-udvarban pénteken délelőtt.

Az eseményen az Egri Lenkey János Általános Iskola növendékei adtak színvonalas ünnepi műsort. Ezt követően Demeter Pál, a Lenkey-s Bajtársi Egyesület nevében mondott beszédet. – Ezen a tragikus napon, melyet Kossuth a magyar Golgotának nevezett, az osztrák önkény a bosszú valamint az elrettentés szándékával kivégeztette szabadságharcunk tizenhárom tábornokát továbbá Batthyányi Lajos, volt miniszterelnököt – elevenítette fel a 170 évvel ezelőtti eseményeket.

Mint mondta, négy főtisztet golyó, hetet pedig kötél általi halálra ítéltek. Magyarországon összesen ötszáz halálos döntést hoztak, 1500 embert börtönbe zártak, és körülbelül 40 ezer volt honvédot erőszakkal soroztak be a császári seregbe. – Nem volt kegyelem senki számára. Lenkey tábornokra is ez a sors várt, ő is az aradi vértanúk perének egyik vádlottja volt – hangsúlyozta Demeter Pál. A beszédet követően megkoszorúzták a tábornok szobrát. M. H.