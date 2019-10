Megérkeztek az első hópihék: havazik a Kékestetőn! (videók)

Október vége van, de már itt is vannak az első hópihék!

Kékestető hivatalos Facebook-oldalán tette közzé azt a videót, amelyen ha nem is teljesen tisztán, de azért jól kivehetően láthatóak a hópelyhek.

Az idokep.hu beszámolója szerint a csapadékzóna elérte a Mátrát is, így Kékestetőn is elkezdett hullani a hó. De hajag-tetői és pilis-tetői kameráinkon is feltűntek a hópelyhek. Ez nem is csoda, hisz Kékestetőn, Hajag-tetőn és Pilis-tetőn jelenleg 2 fok körüli hőmérséklet uralkodik, a Nagy-Hideg-hegyen 1 fokot mutat a hőmérő. A felhőbe burkolózott Kendig-csúcson pedig fagypontig hűlt a levegő. Ez utóbbi helyen is jó eséllyel kialakulhatott kisebb havazás.

Az idokep.hu webkamerája ugyancsak rögzítette az október végi havazást a Kékestetőn: