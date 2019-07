Megerősíthetik a szajlai omladozó támfalat újabb támogatással

Újabb hatmillió forintból folytatódik a római katolikus templomhoz vezető támfal megújítása. Vincze Imréné polgármester elmondta, hogy a teljes helyreállításhoz szükséges forrásért a Belügyminisztériumhoz pályáztak sikeresen.

A felújítás első üteme tavaly fejeződött be, s a kritikus állapotban lévő támfal a jelenlegi beruházással válik teljesen biztonságossá. Hamarosan a kivitelezés is elkezdődhet. A kis észak-hevesi településen nem először okozott gondot a nagy esőzés. Idén június 23-án a községet is sújtotta és hatalmas károkat okozott a villámárvíz. A hirtelen lezúduló csapadék ingatlanokat veszélyeztetett, több helyen homokzsákokkal védekeztek az áradat ellen.

A helyhatóságnak bizony sokszor ad feladatot a csapadékvíz elleni védekezés, illetve a támfalak, partfalak védelme. Közel tíz éve az akkori hatalmas esőzéseket követően csúszott meg először Ó-Szajlán a partfal az egyházi temető alatti részen. A meredek domboldalról lezúduló földrengeteg nyomására akkor tönkrement az a húszmillió forintból megerősített partfal-rész is, amelyet az előző esztendőben adott át a kivitelező. A „földtenger” elborította a temető előtti úttest jelentős részét is, veszélyeztetve a közlekedést. A területet nem sokkal később újra megerősítették.

A most megígért hatmilliós támogatást ugyancsak támfalerősítésre fordítják. Ezúttal a faluközpontban lévő, templom melletti, omladozó szakaszt kell rendbe tenni, megerősíteni. A faluvezető azt mondta, abban bízik, hogy a csapadékvíz elvezetésére elnyert csaknem 150 millió forintos sikeres pályázatuk megvalósulása révén megoldódhat végre a szajlaiak gondja, s nem kell tovább rettegniük a felhőszakadásoktól. Ebből az összegből a Csappantyús réten kiépítendő zsiliprendszerrel és víztárolóval szabályozzák majd a falura zúduló csapadékot. A Tarna torkolatánál helyezik el a szükséges műtárgyakat. A kiviteli terv elkészült, a vízjogi engedély és a közbeszerzési eljárás befejezése után a remények szerint még idén megkezdődhet a beruházás.

A júniusi villámárvizek tanulsága, hogy a természet erői ellen sokszor tehetetlen az ember. Az átlagnál jóval nagyobb csapadékmennyiség nem várt nehézségekkel szembesítheti a kis falvak lakóit. Különösen igaz ez azokra a helységekre, ahol a csapadékvíz-elvezetés a mai napig nem megoldott.

Az elmúlt években számos észak-hevesi önkormányzat pályázott sikerrel a vízelvezető rendszerek kiépítésére. Mátraballán, Pétervásárán, Bodonyban, Parádon, Tarnaleleszen és sok más községben több száz millió forintot fordítottak e hálózatok létesítésére. E helyeken jóval nagyobb biztonságban vannak az emberek, az ingatlanok. Jelenleg Mátraderecskén, Szentdomonkoson zajlik ilyen beruházás.