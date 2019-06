Meggyőző eredmény született Heves megye fejlődéséért és a biztonságunkért

Az Európai Parlament tagjainak választása soha nem tapasztalt részvétel mellett zajlott. Az eredmények sok tekintetben meglepőek. Hozta viszont az előzetes várakozásokat a kormányzó párt, amelynek megyénkbeli szervezete átlagon felül teljesített. A Fidesz megyei elnökét kérdeztük.

Nyitrai Zsolt, a Fidesz Heves megyei szervezetének elnöke szerint köszönet jár minden választópolgárnak, függetlenül attól, hogy kire adta voksát. Akik elmentek szavazni, átérezték annak jelentőségét, hogy milyen komoly a tét. Ezért történhetett, hogy rekordrészvétel mellett megkérdőjelezhetetlen eredmény született.

– A Fidesz és a KDNP nagy sikere volt ez a vasárnapi választás. Megyénkben az országos átlag fölötti eredményt tudtunk felmutatni, köszönhetően annak, hogy meg tudtuk szólítani az embereket – mondta a megyei pártelnök.

Nyitrai Zsolt szerint sok-sok személyes találkozás kellett ehhez. Lakossági fórumokon tájékoztattak a bevándorlás veszélyeiről. Ezeken a fórumokon valóságos párbeszéd alakult ki.

A megyei pártelnök megítélése szerint a bevándorlás ügye továbbra se kerül le a napirendről. Elég csak az ENSZ hivatalos előrejelzésére rátekinteni, ami szerint Afrikából hatvanmillió ember indulhat el. Török menekülttáborokban négymillió ember várakozik, kérdés, hogy Törökország meddig tudja zárva tartani a táborok kapuit.

– Választóink megértették, hogy ránk számíthatnak ennek a kihívásnak a kezelésében – fejtette ki a pártelnök, akinek a megítélése szerint a tét nagy volt, s a szavazást követően letisztult a kép. A helyzet tiszta: vannak bevándorláspárti és bevándorlásellenes erők, az ellenzéki pártok mind bevándorláspártiak. Bebizonyosodott, hogy a választók ebből nem kérnek.

A siker kulcsát Nyitrai Zsolt abban látja, hogy el tudták magyarázni, mit jelent a biztonság helyben is. Heves megyének és Egernek történelmi emlékhelyei, gyógyvizei vannak, itt található az ország két meghatározó borvidéke. Azért jönnek hozzánk nyugodt lélekkel a turisták országosan is, de a térségbe is, mert biztonságos. Ez az, amit meg kell őriznünk.

– Egerben is és az egész környéken a polgárok a biztonság mellett döntöttek. Arra adtak felhatalmazást, hogy ne forduljunk vissza, ne torpanjunk meg, vigyük végig a megkezdett beruházásokat, fejlesztéseket – fogalmazott a po­litikus.

Véleménye szerint a vasárnapi voksolás azt is eredményezte, hogy a polgárok leváltották a baloldali ellenzékben az MSZP-t. Leváltották a Jobbikot. A DK és a Momentum lett az ellenzék vezető ereje, ami nem kevesebbet jelent, mint hogy újra Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezetője. Az elnök hozzátette: a választáson bebizonyosodott az is, hogy az LMP pedig gyakorlatilag megszűnt, még a viccpárt is megelőzte.

– A megyében és az egri választókerületben 50 százalék fölött szerepelt a Fidesz–KDNP pártszövetség. A köszöneten túl azt is el kell mondanom, hogy megszolgáljuk ezt a bizalmat, azért is, hogy Heves megye, Eger és térsége továbbra is biztonságban érezhesse magát – mondta a Fidesz megyei elnöke.