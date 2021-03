Megható: gyerekek mentették meg a gyöngyösi állatkertet

Néhány napja már a végleges bezárás fenyegette a Gyöngyösi Állatkertet, de gyerekeknek és szüleiknek hála, megmenekült. Még egy helyi óvodás csoport is örökbefogadott egy állatot, hogy ezzel is segítsen az állatkert megmaradásában.

Hosszú idő után úgy tűnik, végre fellélegezhet a gyöngyösi állatkert alapítója és igazgatója, Barcai Henrietta. Pár nappal ezelőtt még veszélyben volt az állatok ellátása és a dolgozók munkahelye a járványhelyzet miatt, november óta ugyanis nem nyithattak ki, s emiatt nincs semmi bevételük, ami fedezné a kiadásaikat.

– Pár napja még nagyon el voltunk keseredve, de az állatkertünkről megjelent híreknek köszönhetően olyan sokan siettek a segítségünkre, hogy most már látjuk a fényt az alagút végén! – nyilatkozta a Ripostnak bizakodón az igazgató.

– Volt látogatóink és leendő látogatók, iskolák, vállalkozók, cégek siettek a segítségünkre. Egy óvodás csoport is örökbefogadott egy állatot. Példátlan az összefogás, amiben részünk van. Megmentett minket az emberek szeretete és ez fantasztikusan jó érzés! Nem is tudok róla elérzékenyülés nélkül beszélni – csuklott el Henrietta hangja.

➡️Látogatók nélkül sajnos egyre kilátástalanabb a helyzet. Jó hír azonban, hogy ❗VAN❗megoldás!😼 Közzétette: Heol.hu – 2021. február 26., péntek

Kiemelte: nem is gondolták, hogy az állataik és ők is ennyire fontosak másoknak, s hogy ennyien szeretik őket.

– Csodálatos érzés ezt megtapasztalni! Kaptunk egy nagy löketet az emberek biztatásával. Most már olyan érzésünk van, hogy nem csak az állatokért, de az emberekért is csináljuk. A támogatásoknak köszönhetően most legalább plusz egy hónapot nyertünk – lelkendezett Henrietta.

Mint megtudtuk: az állatkertnek hatalmas a rezsije. Mindent villannyal fűtenek, rengeteg a vízfogyasztás is és az állatorvosi költség. Nagymacskáik például most kapják meg a kombinált oltásukat. Emellett ott van a dolgozók bére, ami 2 millió forint körül van, és ehhez jön még az állatok élelmezésének ára.

– Mindezeket a járvány kitörése előtt teljesen önállóan meg tudtuk oldani. Apró lépésekben, de fejlődtünk is. A legjobb az lenne, ha kinyithatnánk, mert úgy fedezni tudnánk a kiadásainkat. Persze, megértjük, most súlyosbodott a járványhelyzet, és amíg ki nem nyithatunk, továbbra is támogatásra szorulunk. Ezért továbbra is hálásak vagyunk a Gyöngyösi Állatkertért Alapítványhoz érkező adományokért és aki segíteni szeretne, az adója 1 százalékát is felajánlhatja az állatkertnek – mondta Henrietta.