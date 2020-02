Megismételnék a korábbi kiugróan jó turisztikai idényeket Bélapátfalván

A város neve egyre többször előfordul az idegenforgalmi kínálatokban, főleg az apátsági programok vonzóak a turistáknak.

A név új, de a szándékaik ugyanazok, mint korábban, tenni szeretnének a város turizmusáért. A Bélapátfalvai Turisztikai Egyesület előzőleg közhasznú civil szervezet volt – akkor még Bélapátfalva Idegenforgalmáért Egyesületként –, de múlt nyáron új alapszabályt fogadtak el a törvényi változásoknak megfelelően. Vizy Pál, az egyesület elnöke elmondta, a Bélapátfalva KulTurDia NKft.-vel közösen a város és környéke értékeinek bemutatása a céljuk. A tagság továbbra is a szállásadókból és a vendéglátásban érdekelt vállalkozókból áll.

– A vendégéjszakák száma emelkedő, a 2018-as esztendő kiugróan sikerült, s a tavalyi ezt meghaladta, bár a végleges vendégéjszaka-számokat még nem ismerjük. A célunk idén, hogy ezeket a kiemelkedő eredményeket meghaladjuk – közölte Vizy Pál.

Továbbra is igyekeznek népszerűsíteni a helyi programokat, kiajánlani azokat a vendégeknek, minél több információval ellátni őket. A rendezvényekben is tudnak segíteni, bár ez nem egyszerű, hiszen a tagságuk öregszik. Jelen lesznek persze az idei Utazás Kiállításon, egyrészt, hogy megismertessék a környéket és a szolgáltatásokat az oda látogatókkal, másrészt pedig, hogy inspirálódjanak.

– Jó a vélemény Bélapátfalváról, egész szép számmal járnak ide és a környékre emberek – fejtegette az elnök. – Különösen nagy népszerűségnek örvendenek az apátságba szervezett vezetett programok, illetve a Bélkő hegy is, amelyet egyre inkább visszahódít a természet. A város mind több helyen jelenik meg, nyomtatott és internetes újságok is foglalkoznak azzal, hogy milyen szép dolgok láthatók itt. Támogatjuk, hogy a város turisztikai cége működjön, új programelemekkel szélesítse a kínálatot, ilyen a Gyári-tó és környékének hasznosítása.

Az egyesületi vezető szerint az elmúlt időszakban gyarapodott a szálláshelyek száma Bélapátfalván, ami köszönhető egyrészt annak, hogy többen látogatnak a városba, s annak is, hogy a helyiek is látják az erre mutatkozó igényt. Az egyszerűtől a magasabb minőséget képviselőig mindenféléből választhatnak a turisták.

Mezőné Kovács Edit, a Bélapátfalva KulTurDia NKft. ügyvezetője elmondta, készülnek az idei Utazás Kiállításra, amelyen Eger lesz a díszvendég, s Bélapátfalvára is nagyobb figyelem összpontosulhat. Különböző attrakciókkal, nyereményjátékokkal szeretnék minél érdekesebben bemutatni a települést. Felhívta a figyelmet arra, hogy idén megkezdődik az apátsági templom felújítása, ezért aki szeretné a mostani formájában látni, látogasson el hozzájuk. Természetesen az élet nem áll meg, Bélapátfalvára más épített és természeti örökség miatt is érdemes ellátogatni, ezeket a következő időszakban is szeretnék bemutatni a közönségnek.