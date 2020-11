Megkapták az első oltásaikat a gyöngyösi leopárdkölykök

Két kölyke született október 4-én, az állatok világnapján a gyöngyösi állatkertbe augusztusban érkezett leopárdnak, hétfőn kapták meg első oltásaikat.

– A most hat hetes hím és nőstény kölyök hétfőn kapta meg az első oltását – árulta el dr. Major Gyula állatorvos. – Az előző tulajdonostól nem kaptunk pontos tájékoztatást a vemhesség kezdetéről. A műtét előtt egy héttel az anyát meg is kellett vizsgálni, mert rosszullétek léptek fel nála, étvágytalan volt. Sajnos nem volt egyszerű a szülés, császározni kellett végül. Ez az anyát és a kicsiket is megviselte, de már jól vannak és teljesen egészségesek – tette hozzá az állatorvos.

– A császáros szülés miatt a kicsiket nem tudtuk visszahelyezni az anyjuk mellé. Tápszert kapnak, folyamatos felügyelet alatt vannak. Jelenleg etetni is csak én tudom őket, nem fogadták el mástól az ételt sem – magyarázta Erdősné Molnár Bernadett, a gondozójuk.

Mint mondja a megszokott környezetben játékosak, kiegyensúlyozottak. De az oltás során megmutatták harciasabb énjüket is. Az állatkert jelenleg zárva van, ám amint megnyithatja kapuit találkozhatnak majd a kicsikkel a látogatók.