Megkérdeztük, milyen évet várnak az ismert megyebeliek

Az új esztendő első napjai legtöbbünk számára a fogadkozásról, arról szólnak, mit teszünk másképp, mit teszünk jobban 2018-ban. Egy biztos, a portálunk által megkérdezettek derűlátóak.

Csak úgy sugárzik az optimizmus a szerkesztőségünk által megkérdezettek terveiből. Ha hihetünk nekik, s valóra válnak a elképzeléseik, céljaik, kívánságaik, akkor jó év lesz az épp csak elkezdődött esztendő.

Valljuk be, jobb érzés azt olvasni, hogy a többség bátran néz előre, a jót reméli, s csak a szükséges mértékben tekintget visszafelé. Ki egy új beruházás megvalósulását, ki egy nagy kiállítás megrendezését, ki-ki pedig családja, gyermekei életében beteljesülni látszó célok realizásását várja 2018-tól. Az is szívet melengető, hogy többen nem csak saját elképzeléseik megvalósulásáért szurkolnak, szűkebb, s tágabb családjukra, környezetükre is gondolnak.

Szerkesztőségünk nevében azt kívánjuk, valamennyiüknek legyen ereje, kitartása véghezvinni, amit eltervezett! S reméljük az év végén majd ismét olvasóinkkal készíthetünk mérleget, együtt tekinthetünk vissza egy sikeres esztendőre!

Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető:

– Eleve nagyon fontos szerepet játszik az életemben a nyolcas szám, ezért nagy várakozásokkal tekintek az idei év elé, jó évet várok, ráadásul egy kerek évfordulót is fogok ünnepelni, ami szintén izgalommal tölt el. Sokat szeretnék és fogok is majd valószínűleg a munkámból kifolyólag utazni, és ­persze sok vendéget várok Egerbe, hogy minél többeket kalauzolhassak végig szeretett városomon, felelevenítve annak csodás múltját, és bemutatva­ új arcát.

Blaskó Balázs színházigazgató:

– Nyugodt alkotókörülményeket remélek 2018-tól a színházat illetően. Jó volna, ha azokat a mutatókat, amelyeket ­sikerült elérnünk, a jövőben is tartani tudnánk. Reménykedem, hogy a közalkalmazotti szféra, s így a színház művészei, műszaki és adminisztratív dolgozói méltó megbecsülést kapnak idén. Szeretném, ha gyermekeim elérnék azokat a célokat, amelyeket maguk elé kitűztek, azaz biztonságot, és egyfajta relatív, elérhető boldogságot várok 2018-tól.

Hegyesi Hudik Margit énekművész:

– Úgy vélem, jó esztendő lesz a 2018-as. Máris kihívásokkal telien kezdődik az év, hiszen Magyarország sanghaji főkonzulátusának vendégeként hazánkat képviseljük majd a magyar kultúra napján Sanghajban az Érseki Fiúkórussal, ahol én szólistaként működöm közre. Lesz még egy európai vendégkörút is: több országban fellépünk majd a fiúkórussal. Ezenfelül várományos két szerzői est is tavasszal és ősszel, amelyeken Magda Dávid, Solti Árpád és Virág András zeneszerzők műveit mutatjuk be.

Juhász Attila egri borász:

– Tavaly sokat dolgoztunk az egerszalóki beruházásunkon, idén tavaszra viszont nagyon szeretnénk, ha már teljesen elkészülne. A termék-előállítás hatékonysága javulni fog ezáltal, s a piaci versenyképességünk is. Ezen kívül a magas termelési színvonal lehetőséget biztosíthat ahhoz, hogy elnyerjük az IFS minősítést, mely egy magas szintű élelmiszer-biztonsági követelményrendszer. Ezzel pedig újabb kapuk nyílhatnak, immár az európai­ piac felé. Célunk még ezen kívül előrébb lépni a zöldenergia hasznosítása területén is.

Kiss István fafaragó:

– A Heves Megyei Népművészeti Egyesület számára az új esztendő sok feladatot tartogat. Folytatni szeretnénk a Nyitott műhely sorozatot, mely a mestereink jobb megismerését segíti, és a közösség építésnek sikeres állomása is. Folytatódnak faragó táboraink. Aldebrőn az emlékpark következő állomása, egy harangláb elkészítése vár ránk, a hozzácsatlakozó szobrokkal. Szankon elkezdődik a Kiskun emlékhely építése, az ehhez csatlakozó faragott elemek tervezésére és elkészítésére egyesületünk fafaragóit kérték fel.

Macsinka János séf:

– A következő év remélem le­galább olyan jó lesz, mint a 2017-es volt, mindenesetre nagy reményekkel nézek elébe. Tavaly sikerült egy új éttermet nyitnunk, ami nagy sikert aratott, erre nagyon büszke vagyok, és a kollégák helytállására is. Idén a fő cél az, hogy szerepeljünk a legjobb vidéki éttermek között. Ennek érdekében igyekszünk folyamatosan fejlődni, és újdonságokkal meglepni a vendégeinket, természetesen a már megszokott, magas színvonalon.

Skultéti Imre fotós:

– Bizakodóan nézek a jövő év elé. Mint hivatásos fotós, azt tapasztalom, hogy a fényképezés divat lett, véleményem szerint ez egyelőre nem tett jót a szakmának. Bízom benne­, hogy ki fogja forrni magát. A szilvásváradi fotókörrel folytatjuk a megkezdett munkát, és szeretnénk egy tematikus kiállítás keretén belül megmutatni a falu épített és természeti örökségeit, bízva abban, hogy ez egy állandó tárlat keretén belül mindig látható lesz.

Édes Erzsébet virágkereskedő:

– Örök és javíthatatlan optimista vagyok, ezért minden új dolognak nagy reményekkel vágok neki. Érvényes ez az előttünk álló esztendőre is. Szerencsére a vállalkozásom tavaly jól működött, s ha így folytatódik ebben az évben is, akkor elégedett leszek majd decemberben. Természetesen sokat kell dolgozni ennek érdekében, de nem panaszkodom, hiszen a saját területén mindenki megteszi az elvárhatót a maga boldogulása érdekében. És ez így van jól!

Teleki Klári művészetpártoló:

– Azt kívánom 2018-ra, hogy az emberek őszintén szeressék, tiszteljék egymást, és a csodálatos kapaszkodó, az összetartozás, mindenkinek erőt adjon, hogy az új évnek újult erővel tudjon hozzálátni. Fogadjunk be új örömöket, de ehhez ­helyet kell találni önmagunkban, ezért engedjük el a régi bánatot, a fájdalmakat – túl sok helyet foglalnak el. S ha mindez sikerül, akkor legyen elég kitartásunk és jó egészségünk az álmaink, céljaink megvalósításához. Tiszta szívből kívánom ezt mindenkinek.

Kele Szilvia eladó:

– Egészséget, szeretet, boldogságot és békességet kívánok mindenekelőtt a családomnak, de rajtuk kívül is mindenkinek! Ha ezek megvannak, akkor már nem történhet nagy baj! Reményeim szerint a nagyobbik gyermekem megállja a helyét az iskolában is, a kisebbik pedig, ahogy eddig, óvodásként szerez sok örömteli pillanatot környezetének. A legfontosabb, hogy egészségesek legyenek az előttünk álló évben is! Derűlátó vagyok a kilátásokat illetően!

Fehér Jánosné népi iparművész:

– Számomra az a legnagyobb boldogság, hogy sok időt tölthetek az unokáimmal. A leginkább tehát arra vágyom, hogy a családtagjaim egészségben, örömben éljenek. Reménykedem, hogy jövőre is így lesz. Szakmai szempontból a következő év legnagyobb kihívása, hogy a napokban kaptam felkérést egy rangos kiállításon való részvételre. Budapesten a Nemzeti Szalonban jövő áprilisban nyílik a tárlat, amelyen nyolc palóc viselettel képviselem Heves megyét.

Tóth Péter ügyvezető:

– Cégünk 2017-ben és ­2018-ban jelentős beruházást hajt végre. Új telephelyet építünk, a technológiai, ­valamint az ipari szoftveres fejlesztések, szerszámgépek, robotizációs, valamint oktatási beruházások értéke a most kezdődött esztendőben elérheti a 750 millió forintot. Több területen is komoly szintet lép a gépészeti tervezés, a villamos tervezés, a technológia. Fontos szerepet játszik a virtuális és fizikai folyamatok összehangolása, valamint a robotizáció.

