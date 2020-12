Megkérdeztük, milyen évet zártak Heves megye ismert emberei

Az esztendő utolsó napjai sokaknak a családról, a barátokról és az ünneplésről szólnak. Ráadásul itt az ideje december végén a számvetésnek is. Hagyományainkhoz híven Heves megye ismert személyeit, közszereplőit faggattuk arról, hogyan zárták ezt a rendkívüli esztendőt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Heves megye Ismét feltettük a kérdést tucatnyi, szűkebb hazánkban élő személynek, miként tenné mérlegre a mögöttünk álló évet. Idén a szokásosnál is izgalmasabb válaszokat kaptunk.

Ha summázzuk az eltelt esztendőt, megállapíthatjuk, hogy derekasan helytálltunk a járvány megpróbáltatásai dacára is. Talán tanultunk is a nehézségekből. Sokan csak arra vágynak, hogy az élet visszarázódjon jövőre a megszokott kerékvágásba. Mások az utazásokról, a szabadabb mozgásról álmodoznak.

Abban azért hívek maradunk a hagyományainkhoz, hogy önöknek, kedves olvasóink, ezúttal is azt kívánjuk, teljen boldogan az év hátralévő két napja, s hogy az elégedettség, boldogság tartson ki az új esztendőben is. Bármit is hozzon nekünk 2021, reméljük, hogy sikerrel megbirkózunk vele.

Jakab László vezető, Esélyteremtő Ház:

– A Heves Megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház munkája az elfogadást, a toleranciát erősíti. Ezek javarészt személyes beszélgetésekre, találkozókra épülnek. Az iskolai esélyóráinkon a fiatalok olyanokkal beszélgethetnek, akik hátrányos helyzetűek, esetleg fogyatékossággal élnek. E találkozókat, látogatásokat áthúzta idén a járvány. Az önkéntes munkánkban remek segítséget kaptunk a Bölcsi-tuning című program megvalósításához. Az év Heves megyei önkéntese pályázatunkra sok jelölés érkezett.

Szajkó Mária egyesületvezető, Kerecsend:

– Nehéz esztendő volt ez mindannyiunk számára. Elmaradtak a találkozások, így kénytelenek voltunk a digitális térben egyeztetni, szervezni, már, amit lehetett a járvány miatt. Lassanként belerázódtunk ebbe is, de a találkozásokat, együttléteket nem pótolja semmi. Örülök, hogy ennek ellenére is sikerült megrendezni a Virágos Kerecsendért és az Advent fényei elnevezésű, kis játékainkat, amelyek célja a közösség építése, erősítése volt. Bízom abban, jövőre újra együtt lehetünk, s egészségben, örömmel ünnepelhetünk.

Farkas Zsuzsanna, egri SZETA Alapítvány:

– A járvány átírta feladatainkat, családok maradtak munka és jövedelem nélkül, bezártak az iskolák, óvodák, a gyerekek eszközök és internet hiányában próbáltak tanulni. Laptopokat, tableteket szereztünk nekik, biztosítottuk az internethozzá­férést. Végigtanultuk velük a tanévet és a nyarat, hogy sikeresen levizsgázhassanak. A családok részére naponta száz adag melegételről gondoskodunk. Nyáron sikerült két tábort és kirándulásokat szerveznünk. Megújítottuk Egerben és Hevesen működő Adománypontjainkat is.

Balogh Ágnes vezető, Szederinda együttes:

– A vírushelyzet felborította az eddigi életünket. Így történt ez a Szederinda Néptáncegyüttes életében is. Mindezek ellenére igyekeztünk a már több éve népszerű programjainkat, találkozóinkat megvalósítani. Kihívás volt ez, hiszen a járványügyi szabályokhoz is igazodnunk kellett. Sikeres volt az egri néptánctalálkozó, a viseletek napja és a csűrdöngölő találkozó, melyeket ha kisebb létszámmal is, de sikeresen megrendeztünk, a résztvevők és érdeklődők örömére. Bízunk benne, hogy a következő év sikeres és örömteli lesz.

Jakab Tibor hevesi természetfotós:

– Számomra is érdekes volt ez az év. Új kihívással kellett szembenézni, és új dolgokat megtapasztalni: maszkhasználat, távolságtartás, kijárási tilalom. Én is, mint sokan, segítettem az időseknek. A természet jól reagált az emberek kényszerű otthon maradására. Sikerült ezt kihasználnom, és alkottam kedvemre. A vadak nem ijedeztek, figyelmük lankadt, természetesebben viselkedtek. Megjelent két fotóalbumom is, amikre büszke vagyok. Ha nincs a világjárvány, ez lett volna életem legeredményesebb éve.

Kaplonyi Benjámin egri vállalkozó:

– Egy új üzlettípus tulajdonosaként amúgy sem könnyű érvényesülni friss vállalkozóként, de a vírushelyzet sem kedvezett ennek. Azt gondolom, még pont jó időben tudtam megnyitni a csomagolásmentes boltot, és egyre több ember ismerhette meg ezt a vásárlási módot és életvitelt. Sikerült egy kisebb törzsvásárlói kört kialakítani, Eger lakossága pedig elkezdte befogadni a bolt gondolatát. Szeptembertől egy sikeres időszakot tudhatok magam mögött. Sok új termékkel és szolgáltatással készülök a jövő évre, a vásárlói igények szerint.

Katrics Krisztina, Örökség Alkotóműhely:

– Drámai „forgalmi dugó” kerekedett idén, várakozással, lassú áteresztésekkel, tragédiákkal, s reménnyel, hogy megoldódik a baj. Választhattunk, hogy megőrizzük a nyugalmi középpontunk, átkeretezve az életünket, vagy kiborulunk. Én az előbbit választottam: rengeteg zenét hallgattam, kimentem a kertembe magot vetni, sokat voltam együtt családommal, sportoltam. E pozitív rendben, amit megtartottam, kegyelmes volt velem az élet. Megannyi megrendelés volt, és dolgozni tudtam az alkotóműhelyemben.

Soha Márton polgármester:

– Nálunk, Adácson is rányomta a bélyegét a járvány az évre, de igyekeztünk az év elejei elképzeléseinket végigvinni. A folyamatban lévő és a várható beruházások összértéke a településünkön 362 millió forint, volt tehát teendőnk. Fejlesztési terveink megvalósításához nyújtott segítségéért köszönetet mondok Szabó Zsoltnak, térségünk országgyűlési képviselőjének. A év végén külön örömöt jelentett, hogy a községünk kilencszázötven háztartásában öt-ötezer forinttal tudtuk szebbé tenni a karácsonyt.

Morvai János polgármester:

– Kálban is kifejezetten keménnyé vált éven vagyunk túl. Véleményem szerint a járvány tavaszi, első hulláma után túlságosan fellélegeztünk, kissé tévesen ítéltük meg a folytatást. Mára megtapasztalhattuk, hogy az őszi hullám már egészen más volt. Szerencsére, a veszélyhelyzet miatti ajánlások és előírások következetes betartásával, ha nehezen is, de megőriztük a fizetőképességünket. Ez mindenképpen örvendetes, és köszönöm valamennyi kollégám munkáját, mindazt, amit ezért tett.

Kazsu Attila polgármester:

– Abasáron az idei év minden szempontból a megmérettetés éve volt. A járvány olyan helyzetet teremtett számunkra is, amelyekre előre nem lehetett felkészülni. Én azonban az a típusú ember vagyok, aki szereti a kihívásokat. Talán ezért sem éltem meg olyan nehéznek a szituációt, mint amilyen valójában volt, még akkor sem, ha sokszor csak sodródtunk az árral. Abból a szempontból pedig kifejezetten hasznos és tanulságos esztendőn vagyunk túl, hogy most már tudjuk, a jövőben kire lehet számítani, és kire nem.

Bodócs Attila polgármester:

– Pálosvörösmarton, az általam vezetett településen is nagyon vegyes éven vagyunk túl. Ami jó volt, az a több nyertes pályázat. Ezek révén lett új falugondnoki buszunk, bővítettük az óvodaudvart, kialakítottunk egy filagóriát és egy mozgássérülteket segítő rámpát is. Ami rossz volt, az mind a járvánnyal kapcsolatos. A sok elvonás miatt módosítani kellett a költségvetést, hogy a pénzügyi tervet tartani tudjuk. Összességében jól helytállt a település és az önkormányzat. Azt mondom, ne legyen ennél rosszabb évünk.

Tóthné Varga Dorottya kávézótulajdonos:

– Ez az év nem úgy alakult, ahogy elterveztem, mivel a kijárási korlátozások a vendéglátóipart, így a mi vállalkozásunkat is hátrányosan érintették. Mégsem hagytam, hogy a negatív érzések eluralkodjanak: a felszabadult időt hasznosan töltöttem. Új vállalkozások kigondolásával, megvalósításával. A családommal együtt töltött idő jó emlékként él bennem, de szomorú is, mert vannak, akikkel kevesebbet találkozhattunk. Részese lehetek az Egri Közösségi Alapítvány szervezőcsapatának, mely jövőre teljesedik ki.