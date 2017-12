Megkérdeztük, milyen évtől búcsúznak az ismert megyeiek

Az esztendő utolsó napjai sokaknak a családról, a barátokról és az ­ünneplésről szólnak. No meg persze ilyenkor van itt az ideje a számvetésnek is. Kollégáinkkal Heves megye ismert személyeit, közszereplőit, üzletembereit és művészeit arról kérdeztük, milyen esztendőt zárnak.

Mindig öröm boldog emberrel találkozni, mi pedig, a Heves Megyei Hírlap szerkesztőségében valljuk, az ilyen történetek motiválnak, erőt adnak a hétköznapokban.

Bár azt be kell vallanunk, talán magunk sem gondoltuk volna, hogy a tucatnyi, általunk megkérdezett megyei közszereplő egytől egyig boldogan, örömmel zárja a ­2017-es esztendőt. Az igazság az, hogy az ilyen mondatok arra sarkallják az embert, hogy maga is vidámabbnak lássa az elmúlt napokat, s csak a szépre, jóra emlékezzen. Így aztán könnyebben veszi az akadályokat az új esztendőben, s mosolyogva várja a 2018-as évet.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Önöknek, kedves olvasóink azt kívánjuk, teljenek boldogan az év hátralévő napjai, s hogy e boldogság tartson ki az új esztendőben, és persze még sok-sok éven át.

Báder Miklósné népművész:

– Izgalmas időszak volt, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezetben sok szép termék készült el, alkotóink az Országos Szőttespályázaton is sikereket értek el. Civil szervezeteinkkel együtt megrendeztük a IX. Nemzetközi Szőtteskonferenciát. A Csillagvirág Népművészeti Egyesülettel a régiót is érintő népi kézműves képzési programot dolgoztunk ki. Idén 70. születésnapomat ünnepelhettem a családom, barátaim, munkatársaim körében. Mindezek miatt néhány kedves, igazán megtisztelő percet adott nekem 2017.

Dr. Bujdosó Zoltán rektorhelyettes:

– Mozgalmas, termékeny év volt az idei. Sokat dolgoztunk az Eszterházy Károly Egyetem és a gyöngyösi campus stabilizálásán, egyebek között részt vettünk a Mátra-Bükk kiemelt turisztikai térséggé nyilvánításának folyamatában. Mégis az év legnagyobb öröme számomra gyermekünk, Vince születése volt, így lányunk mellé egy fiú érkezett családunkba. A jövő év rengeteg kihívást és így feladatot is tartogat. Személyes céljaim között 42 évesen pedig mi más szerepelhetne, mint maratont futni.

Dósa Tibor királyi főszakács:

– Magánéleti és szakmai szempontból is igen sikeres esztendőt tudhatok magam mögött. Idén egy éve annak, hogy megnősültem és boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatban élek a párommal. Szakmai területen sem panaszkodhatom. Bevallom, megszámlálni sem tudom, hány remek hangulatú, színvonalas gasztrofesztiválon vettem részt zsűritagként ­2017-ben. Úgy tapasztalom, hogy ezek a programok egyre több és több embert vonzanak. Mit mondhatnék? Soha ennél rosszabb esztendőt!

Füleczki István egyetemi lelkész:

– Nagyon sűrű esztendő volt a 2017-es, rengeteg dolog történt velem. Sok öröm ért mind az általam vezetett egyetemi lelkészség, mind pedig az egyházközségem részéről. Emellett nagy örömmel tölt el, hogy az év közepén a tanulmányaimat is sikerült befejeznem az Eszterházy Károly Egyetemen mesterszakon, és a családomra is sikerült elegendő időt szakítanom. Hálát adok ezért az esztendőért, mert különösen megéreztem Isten szeretetét a mindennapjaimban.

Kő Pál szobrászművész:

– Negyven év tanítás, nevelés, a művészi alkotói munka bezárása, valamint a szálak elvarrása, amivel telt az idei esztendő. A Magyar Művészeti Akadémia megalakulása óta feldúsult a munka, teendőim megsokasodtak. Tisztességgel, szeretettel próbálok helytállni. Jóleső érzés tölt el, hiszen az a megtiszteltetés ért, hogy idén ősszel meglátogatott Hevesen­ Böjte Csaba ferences testvér, korunk prófétája, a dévai szerzetes. Istené a dicsőség.

Lukovszki Judit, a játékszín tagja:

– Két év babázás után visszatértem a munka világába, új feladatok, kihívások vártak, amelyeknek próbálok legjobb tudásom szerint megfelelni. A családom mellett a második szerelmem, a színjátszás is tartogatott meglepetéseket. Tolnay Klári után én is Katyi bőrébe bújhattam, s azt hiszem sikerült életem eddigi legjobb alakítását nyújtanom a színpadon. Most kerek a világ! Jövőre sem várok kevésbé mozgalmas évet, mint amelyen az idei volt.

Dr. Mangó Gabriella orvos, költő:

– Több dolognak is nagyon tudtam örülni ebben az évben. Ilyen volt Balassagyarmaton, a Ridens iskolában a ZOOM egyesületünk kiállítása, mert sok gyereket és iskolát is sikerült ezzel támogatni. Megjelent a KV-monológok című könyvem, de mindenképpen siker az is, hogy sok betegnek tudtam segíteni, sokuknak meggyógyulni. Nagyon kedves tevékenységem az Egészségpercek című műsor vezetése a helyi televízióban, ez is ennek az évnek az eredménye.

Nagyné Váradi Anna nyugdíjas:

– Eredményes évet tudhatok magam mögött. Nagy lelkesedéssel dolgoztam különböző területeken, nincs okom panaszra, mivel a siker nem maradt el. A Heves Megyei Népművészeti Egyesület – amelyben alelnökként tevékenykedem – 35 éves évfordulóját ünnepeltük idén. Az áprilisban kilencedik alkalommal megrendezett Országos Népviseleti Konferencia nagy sikert aratott. A Füzesabonyi Kertbarát Kör elért sikereihez is hozzájárultam. Mindkét szervezetben végzett önzetlen munkámért sok-sok köszönetet kaptam.

Rostás Bea Piros szobrász:

– Csodálatos évem volt, mélypontok és felhőtlen öröm is bőven volt benne. Rengeteg országban jártam, sok helyen dolgoztam, Indiában, Olaszországban, ami nagy öröm számomra. Emellett férjhez mentem, szóval ami csodának történni kell az ember életében, úgy érzem, velem idén mind végbement. Volt egy komoly balesetem, sajnos betegség is volt a családban, de szerencsére végül minden jól alakult. Összességében véve egy szuper évet hagyok magam mögött.

Szőke István igazgató:

– Két éve még nem sejtettem volna, hogy optimistán látom a jövőt, ha a bevásárlóközpontra gondolok. Az elmúlt egy év tele volt pozitív változásokkal. Nyílt két nemzetközi gyorsétterem az Agria Parkban, s érkezett hozzánk néhány nemzetközi márka is. Az irodaházban 100 százalékos a bérbeadottság, s 99 százalékos a bevásárlóközpont kihasználtsága. A fellendülésre nem csodaként tekintek, hanem folyamatra, ami folytatódik majd a következő évben.

Válik István, a Mozaik vezetője:

– Sűrű volt az idei esztendő, bár a Mozaik Színkörrel nem dolgoztunk annyit, amennyit szerettünk volna. Készültünk mi is a decemberi szobaszínház-fesztiválra, de sajnos ősszel már realizálódott, hogy nem fogunk tudni elkészülni az előadásainkkal, köszönhető ez annak, hogy színjátszóink már az ország több pontján élnek és dolgoznak, így a próbák megszervezése igen nehezen ment. Ám maga a fesztivál megszer­vezése is nagyon klassz feladat volt.

Varga Gyula nyelvész, tanár:

– Igen tartalmas évet zártam. Februártól nyugdíjas lettem, így végre jut időm az elmaradt feladatok, tervek pótlására. Novemberben betöltöttem a 70. életévemet, és tele vagyok munkával, az idén konferenciákat szerveztem, köteteket szerkesztek, kutatásokat vezetek. Nagy sikernek tartom a Hírlapban olvasható nyelvművelő sorozatot, ez idáig húsz cikk jelent meg. Nemrégiben megkaptam a Lőrincze-díjat, erről több médium is hírt adott.

Borítókép: Shutterstock, Fotók: MW