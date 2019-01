Megkérdeztük, milyen évtől búcsúztak az ismert megyeiek

Optimistán, sok-sok szép emlékkel gazdagabban zártuk a 2018-as esztendőt.

Mindig öröm boldog emberrel találkozni, mi pedig, a Heves Megyei Hírlap és a Heol szerkesztőségében valljuk, az ilyen történetek motiválnak, erőt adnak a hétköznapokban.

Bár azt be kell vallanunk, talán magunk sem gondoltuk volna, hogy a tucatnyi, általunk megkérdezett megyei közszereplő egytől egyig boldogan, örömmel zárta a 2018-as esztendőt. Az igazság az, hogy az ilyen mondatok arra sarkallják az embert, hogy maga is vidámabbnak lássa az elmúlt napokat, s csak a szépre, jóra emlékezzen. Így aztán könnyebben veszi az akadályokat az új esztendőben.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Dr. Vácity József (kórházigazgató)

– A Markhot Ferenc Kórház kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott 2018-ban, jelenleg is stabil az intézmény pénzügyi helyzete, az évet nyereséggel zárja. A kórház vonzó a fiatal szakemberek számára, 52 rezidens dolgozik az osztá­lyokon, valamint hat orvos tett szak­vizsgát egy év alatt. A stabil működést elismerte az Emmi és 483 millió forint év végi ösztönző támogatást nyújtott a kórháznak. Mindennek révén jelentős infrastrukturális és műszer­fejlesztést tudunk megvalósítani 2019-ben.

Juhász Ádám (borász, ügyvezető)

– Egyértelműen sikeres évet zártunk, idén adtuk át az egerszalóki borászati központot, s ezzel a Juhász Testvérek Pincészete előtt új kapuk nyíltak ki. Átléptük a másfél milliárdos árbevételt, ami hatalmas eredmény. A termésre sem lehet panaszunk, sőt, kimagasló, különleges év volt az idei. Ha a magánéletemre gondolok, akkor is azt mondhatom: boldog esztendő van mögöttem. Persze a kép úgy lenne teljes, ha néhány, a családban bekövetkezett tragédia elkerült volna… ezeket az idő segít majd feldolgozni.

Rostás Bea Piros (szobrászművész)

– Az idei esztendő mindenképpen az új ötletek megvalósításának éve volt. Férjemmel megálmodtunk egy különleges művészképzést, amit végre elkezdtünk és beindítottunk Egerben. Faragtam idén is három köztéri szobrot Spanyol­országban és Törökország­ban. Kiállításaim pedig Bécsben, Prágában, Olaszországban és itthon is voltak. Mindenen túl a legfontosabb, hogy végre egri lakosok vagyunk a férjemmel, Andreja Jovic-cal!

Dr. Nyíri Beáta (az Egri Törvényszék elnöke)

– Az idei a törvényszéken a rendkívüli kihívások éve volt. Az év első hónapjait a törvényház épületén az utolsó simítások, a költözés, a törvényszék átadása töltötte ki. Szakmailag az új eljárási törvények hatályba lépése miatti átállás is komoly feladat volt. A nehézségek ellenére bíróságunk országos viszonylatban is nagyon jól teljesített a minőségi ítélkezésben és az inno­vációban. Hogy sikerrel zártuk az évet, azért köszönet illet minden dolgozónkat.

Aradi Mária (vöröskeresztes vezető)

– A tavalyi év a magán­életemben sok változást hozott. Befejeztem egy számomra fontos iskolát is, és mind a négy gyermekem sikereire is maradéktalanul büszke vagyok. Őszinte hálával kezdek minden napot emiatt. Szakmai szempontból is egy olyan esztendőt tudhatok magam mögött, ahol az elmúlt években elültetett magok szárba szökkentek. Egyre több véradónk, önkéntesünk van, és egyre több lehetőséget kapunk. Köszönettel nézek vissza és reménnyel telve előre!

Kiss János (ügyvezető, Ökocentrum)

Élményekben és esemé­nyekben gazdag esztendő volt 2018, melyet magánéletemben költözés is „színesített”. Év vége felé hivatalosan is „poroszlói lakos”, majd nagypapa lettem, megszületett első unokám, Lillianna. Megtisztelő, hogy idén 230 ezren szavaztak bizalmat a Tisza-tavi Ökocentrumnak, így minden eddiginél sikeresebb évet tudhatunk magunk mögött. Fontosnak tartom, hogy 2019-ben gondolatainkat és minden cselekedetünket a tisztesség, a józan ész és a szeretet irányítsa.

Molnár Lászlóné (óvodavezető)

– Boldog vagyok, mert azt csinálhatom, amit szeretek! Az óvodákban folyó magas színvonalú szakmai munkára pedig büszke vagyok, mert kiváló szakemberekkel dolgozom. A fenntartónk jóvoltából ingyenes nagycsoportosaink számára az úszásoktatás, a múzeum­látogatás, de több nyertes pályázattal is büszkélkedhetünk. Számomra sikeres volt az év, idén újabb öt évre kaptam meg az óvodavezetői megbízásomat, pedagógusnap alkalmából pedig miniszteri kitüntetésben részesülhettem.

Tőzsérné Andrea (könyvtárigazgató)

– Eredményes, örömteli évet zárhatunk. A Bródy könyvtár két uniós projektet indíthatott el, és ismételten elnyertük a Minősített Könyvtár címet. Köszönet ezért minden kollégámnak – hiszen mindez sok pluszfeladattal járt. Több százezer kikölcsönzött könyv, több száz sikeres könyvtári program jellemezte ezt az évet is. Igyekszem meg­teremteni munka és magánélet egyensúlyát, kiemelkedő eseményt jelentett, hogy családunkkal, baráta­inkkal együtt örülhettünk Orsolya lányunk esküvőjének.

Kótai Tamás (festőművész)

– Sűrű, eseményekkel teli év volt. Szegeden jövőre huszonötödik éve szervezem a Szegedi Művésztelepet, és idén Szihalmon a Magyar-Tár-Házban indítottuk útjára az első Szabadkéz Művésztelepet és Galériát egy pazar, autentikus térben, melyben öröm mozogni és kihívás szervezni a kortárs kiállításokat. Sikerült Mező­­szemerén, ahol lakom, egy szobát kineveznem műteremnek, ez régi vágyam volt már. Ajándék volt az élettől, hogy a III. Egri Akvarell Triennálén az első itt készült művekre fődíjat kaptam.

Dömök László (pedagógus)

– A tarnaleleszi Utassy József Általános Iskola tanáraként úgy gondolom, nagyon eredményes évet tudhatunk magunk mögött. Büszke vagyok arra, hogy tehetséges diákjainkból megalakult az Utassy Sisters együttes, akikkel számos helyi és környékbeli rendezvényen léptünk fel, nagy sikert aratva. Úgy gondolom, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, s ha a szülők és a pedagógusok is támogatják őket, hisznek bennük, akkor erősödik az önbizalmuk, s igazi sikerélményhez juthatnak.

Fehér Jánosné (népművész)

– Az előző évekhez hasonlóan sikeres, jó évet tudhatok magam mögött. Nagy öröm számomra, hogy a munkáimat mindenütt elismerik, számos rangos kiállításon vehettem részt viseleteimmel. Ugyancsak jó hír, hogy a kékfestés felkerült az Unesco rangos listájára. Mivel én is ezzel az anyaggal dol­gozom, büszke vagyok az elismerésre. A legnagyobb boldogság természetesen az, hogy van két gyönyörű unokám, s hogy a családom tagjai béké­ben, szeretetben élnek és ápoljuk legszebb hagyományainkat.

Kücsön Gyula (az Élményfalu kitalálója)

– Elégedetten zárjuk a 2018-as szezont. Egyre többen fedezik fel Sarudot, s veszik igénybe az Élményfalu szolgáltatásait. A cél, hogy egy gyerek­központú attrakciót hozzunk létre. Talán mi rendelkezünk ma már a legszebb stranddal, itt van az AQAUGLIDE vízi játszótér, az ország legnagyobb tram­bulinparkja, épül a Tisza-tó új vízisport-bázisa, van minősített lovardánk, s miniállatkertünk. Fejlesztjük a vendég­látóhelyeinket, megújítjuk ifjúsági táborunkat, szálláshelyeinket.

Fotók: Berán Dániel, Czímer Tamás, Huszár Márk, Márkus Attila, Benke Péter

HIRDETÉS HIRDETÉS