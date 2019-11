Megkezdődtek az adventi előkészületek Gyöngyösön

Az adventi rendezvénysorozat sztárfellépők és karácsonyi vásár mellett számos gyermekjátékot és hamisítatlan ünnepi hangulatot ígér.

Több mint négyszáz látványelem, több kilométer fényfüzér felhelyezése kezdődött meg a napokban a mátraaljai városban, tájékoztatta portálunkat az önkormányzat sajtó referense. Pifkó Tamás elmondta, a város díszvilágítását november 29-én kapcsolják be, az adventi rendezvénysorozat sztárfellépők és karácsonyi vásár mellett számos gyermekjátékot és hamisítatlan ünnepi hangulatot ígér.

– Az adventi események a Fő téren, a könyvtár udvarában és a Belváros téren zajlanak majd. A programsorozat mindenki karácsonyfájának díszítésével kezdődik a Fő téren, majd a Belváros téri színpadon délután több előadással is készülnek. A december 22-ig tartó időszakban több sztár is ellátogat a városba, Charlie, Tóth Vera, a Dívák, Tolvai Reni, Vásáry André, Szulák Andrea és Szekeres Adrien is színpadra lép.

Vasárnaponként hagyományosan 17 órakor gyújtják meg a városi koszorú adventi gyertyáját és a kicsikhez természetesen a Mikulás is ellátogat majd. Az ünnepi rendezvénysorozatot az Ajándékdoboz Alapítvány és a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. az önkormányzattal közösen szervezi – ismertette. A városi karácsonyi ünnepséget december 20-án, 17 órától rendezik a Szent Bertalan-templomban, ahol a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola diákjai adnak ünnepi műsort.

Hagyomány már, hogy advent első vasárnapján ünnepi koncertet rendez az önkormányzat. Idén ezúttal a Dr. Fejes András Sportcsarnokban a Budapest Bár produkcióját láthatják az érdeklődők. Ugyanezen a napon, tehát december elsején rendezik az Advent a Kékesen programját Kékestetőn Malek Andreával és Gájer Bálinttal.