Megküzdenek az időjárással az utcákon dolgozók

Forró nyarunk volt, s ­vannak szakmák, amelyekben a szabad ég alatt, az utcán kell helytállni. Annak néztünk utána, milyen időjárási viszontagságokkal kell megküzdenie a postásnak, az útépítőnek, a kukásautón állónak vagy az újságkézbesítőnek. A dolgozókat munkavédelmi szabályok védik.

A Heves Megyei Hírlap munkatársai közül az egyik legfontosabb láncszemhez tartozók közé sorolja magát László. Újságkézbesítő, aki nélkül nem jutna el a lap az olvasóhoz. Esőben, szélben, fagyban több órát tölt kinn.

– A hőség nekem soha nem okoz problémát. Hajnali fél egy és fél öt között végzem a munkám zömét. Ez megzavarja az éjszakai pihenést is – mondja. Úgy érzi, megerőltető a szervezete számára az éjszakai utcai műszak.

A legnehezebb időszakok számára az őszi esős hetek. Rosszabbak ezek, mint a ­téli felhőtlen égboltú fagyos napok, mert a hideg ellen lehet védekezni, de a csapadék, például a havas eső, nagyon gonosz tud lenni. A munkavégzés megkönnyíthető praktikus felszereléssel, de akkor is embert próbáló marad.

– Kérdezik néha, hogy miért indulok el éjjel fél egykor. Tapasztalataim szerint időjárási szempontból minden évszakban ekkor van a legnyugodtabb néhány órás intervallum. Télen 3-4 fokkal is melegebb lehet, mint kora reggel, csapadék a legritkábban esik, nincsenek szélviharok. Az utcai forgalom szinte nulla – magyarázza a kézbesítő, miért éri meg az éjszakai bagolykodás.

Szabó Teréz postásként dolgozik egy Egerhez közeli faluban. Az utcán végzett munka nehézségeiről azt mondja, kötött a munkaideje, így nem várhat például arra, hogy elálljon az eső. A küldeményeket kézbesíteni kell. A csapadék a legrosszabb, hiszen miközben vigyázni kell arra, hogy ne ázzon el a küldemény, az átvételt igazoló aláírásokat sem egyszerű szakadó esőben beszerezni. Újabban persze digitális szerkezeteket kapnak az aláíráshoz, de ennek használata nem váltja még ki a papírmunkát.

P. Sándor a megyei közútkezelő dolgozójaként szenvedett balesetet pár éve. Munka közben egy felelőtlen autós ütötte el a 24-es főúton Sirok közelében. Hosszú táppénz és máig le nem zárt jogvita után ismét dolgozik, de már nem sofőrként. Forgalmat irányít például, sokszor 30-35 fokban, jól beöltöztetve. Azt mondja, hogy az útépítésen dolgozók számára – a nagy hőség mellett – a legnagyobb veszélyt a kihelyezett korlátozó jelzéseket figyelmen kívül hagyó közlekedők jelentik.

Takács Lászlót korábban is a szabadba szólította a munkaköre, ugyanis fakitermelők között dolgozott. Azóta is emlékezetes számára a Tisza pélyi ártere, nehezítette a körülményeket a mérhetetlenül sok szúnyog. Pirkadatkor már belefogtak a munkába, maximum déli tizenkettőig lehetett dolgozni, de nyolc-kilenc órakor már martak a vérszívók. Képesek voltak átszúrni akár két réteg nadrágot is ott, ahol a ruhadarabok megfeszültek a bőrön, meséli.

Csóka József évek óta köti a feladata a városgondozás kukásautójához. Nem érzékenykedik, szerinte meg lehet szokni hideget, meleget, esőt és havat. A munkarendjét sokszor az ünnepnapok sem könnyítik, legutóbb például augusztus 20-a is az autón találta, mivel épp keddre esett.

– Még a kellemetlen szagokhoz is hozzászokik az ember – teszi hozzá tapasztalatból.