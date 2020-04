Meglepetés videóval készült vendégeinek a születésnapos Ökocentrum

A bevételkiesést támogatói jegyek értékesítésével próbálják kompenzálni, a születésnapjukat pedig egy videóval ünnepelték meg.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a járvány helyzet miatti bezárások a Tisza-tavi Ökocentrumot is mélyen érintik. A bevételkiesés ellenére a létesítményben élő állatok gondozásáról, az akváriumok üzemben tartásáról, az élelmezésről ugyanúgy gondoskodniuk kell.

– A szigorú takarékossági intézkedések bevezetése ellenére pénzügyi forrásaink végesek, a járvány elhúzódása esetén pedig lehetetlen pénzügyi helyzetbe kerülhetünk, ha tartalékaink elfogynak. Ezért április 20-ától, épp a nyolcadik születésnapjával egy időben a Tisza-tavi Ökocentrum is elkezdi a támogatói jegyek értékesítését – mondta portálunknak Kiss János, a létesítmény vezetője.

Az Ökocentrum igazgatója azt is elmondta: – Jól tudjuk, hogy magánszemélyek, vállalkozások kerülhettek most nehéz anyagi helyzetbe. Mégis arra számítunk, hogy lesznek olyanok, akik ismernek minket, és nyolcéves tevékenysége alapján érdemesnek tartják az Ökocentrumot arra, hogy most segítsék.

A Támogatói jegy egy nem névre szóló, pénztárban történő felmutatás mellett belépésre jogosító utalvány, ami az újranyitást követően 2021. június 30-ig használható fel. A jegyeket e-mailben a [email protected] címen lehet igényelni, az ellenérték beérkezése után postán küldi ki a létesítmény a támogatóknak.

Ebben a nehéz helyzetben, a segítségkérés mellett azonban a létesítmény dolgozóit más is foglalkoztatta, ugyanis épp áprilisban ünnepli születésnapját a Tisza-tavi Ökocentrum. 2012-es megnyitása óta évről évre egyre több látogatót vonz Poroszlóra, 2017. júniusában már az egymilliomodik látogatót ünnepelték.

Mivel a jelenlegi helyzetben a létesítményben nem tudnak ünnepelni, és a szokásos ajándékokkal, meglepetésekkel sem tudtak kedveskedni a vendégeknek, így egy videót készítettek a volt és leendő vendégeiknek.

Borítókép: A Tisza-tavi Ökocentrum főépülete.