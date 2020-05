Meglepetéskoncertekkel ünnepelték Gyöngyös születésnapját – Fotók

A város születésnapjára emlékeztek vasárnap Gyöngyösön az egész napos meglepetés programsorozattal.

Ha a koronavírus-járvány nem szól közbe, a helység ma ünnepelte volna mezővárosi rangra emelésének 686. évfordulóját – hívták fel a figyelmet vasárnap délelőtt a város közösségi oldalán. A kiváltságos címet Gyöngyös Károly Róbert királytól kapta 1334-ben, pünkösd előtt egy héttel. Bár idén a hagyományos városnapi rendezvény elmaradt, a jeles alkalomból az önkormányzat a város több pontján ismét karanténkoncertekkel kedveskedett a gyöngyösieknek.

A településen a korlátozások idején is igyekeztek a szabályok betartása mellett ünnepelni, s kedveskedni a helyieknek. A helyszínek most is titkosak voltak, de interneten és a helyszínen élőben követhette a lakosság.

Délelőtt kétszer szórakoztatta a közönséget Márkus Liza énekes és Gonda László zenész, délután is két alkalommal és helyszínen az abasári Molnár Dániel. Találkozhattak még a városban a Gyöngyösi Játékszín amatőr művészeivel is.