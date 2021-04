Megnéztük, hogyan telt az újranyitás első napja Egerben

Szerdától új szabályok léptek életünkbe a járványügyi korlátozások fokozatos oldásával. Megnéztük, hogyan telt az első nap. Utaztunk, vásároltunk, s hazaérve fertőtlenítettünk.

Kedd délután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarországon átlépte a legalább az első dózissal beoltottak száma a két és fél milliót, így jöhetnek az első lazítások. Szerdán jártam egy kört, szemlélődtem városban és falun.

Április 5-én lejárt a havi buszbérletem, így kíváncsian vártam, hogyan jutok be faluról a városba, amikor a Volán járatain változatlanul nem lehet menetjegyet vásárolni. A társaság mindenkit arra biztat, használja a mobilalkalmazásokat, ez a legegyszerűbb módja a tömegközlekedésben való legális részvételnek. Sokan – főként az idősebbek – azonban bajban vannak e lehetőséggel. Ha van is okos telefonjuk, nem tudják segítség nélkül letölteni az alkalmazást, így marad az a lehetőség, hogy elővételben váltsanak jegyet. A falvakban azonban erre nincs lehetőség. A lényeg, affér nélkül bejutottam Egerbe.

Délelőtt kilenc óra körül érkeztem a megyeszékhelyre, ahol az egyik belvárosi, forgalmas üzletközpontba várakozás nélkül bejutottam. Az ott dolgozók érdeklődésemre elmondták, az új szabályokhoz igazodva mostantól az üzlet négyzetméter területéhez viszonyítva 65 kosár vehető igénybe, s ennyit helyeztek ki. Ha ennél több vásárló érkezik, nekik az üzlet előtt kell várakozniuk, a járványügyi előírásokat betartva. Gyorsan bedobáltam a kosaramba a cédulára írt holmikat, majd a pénztárhoz közeledve tanakodni kezdtem, hogyan szabadulhatnék minél gyorsabban a zárt térből. A hagyományos pénztár előtt már ekkor tízen álltak előttem sorban, így az önkiszolgáló kassza egyikéhez léptem. Itt az üzlet egyik készséges alkalmazottja eligazított, hogy a zöldségeket a legközelebb magam mérjem le, s a kódszámuk alapján címkézzem fel. Az offline és az online világ közötti korszak szülötteinek ez is kihívás, tanulni és gyakorolni kell.

Havi bérletet is váltottam az egri buszpályaudvaron. Megtudtam, ha április 19-től újra nyitnak az oktatási intézmények, a vidékről ingázó tanulók április 15-től válthatnak fél havi bérletet, s egész havit is. Ezt mobil applikáción is megtehetik. Az sokkal egyszerűbb a mai fiatalok számára.

Betértem az Agria Parkba is. Az üzletek nagy része kinyitott, a fodrászatban is minden székben ültek emberek. Itt egy forgalmas ruházati üzletben arról tájékoztattak, hogy az új szabályok szerint 42 kosarat helyeztek ki az alapterületükhöz mérten. Ha ez elfogy, a vevőknek kint kell várakozniuk. Szerettem volna egy doboz vitamint is venni. A patikában az üzleten kívül heten álltak sorban előttem, türelmesen várakozva, távolságot tartva. A drogériát választottam, ahol ekkor nem voltak előttem. Igaz, itt drágább volt a portéka, de gyorsabban szabadultam.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Közlönyben meg is jelent a rendelet a fokozatos újranyitásról. Összegyűjtöttük, hogy mik a legnagyobb változások az eddigi rendhez képest. Fontos azonban tudni, hogy ezek nem teljes egészében váltják ki a korábbi intézkedéseket, hanem azok bizonyos pontjait módosítják, így például az utcai maszkviselés, vagy a kijárási tilalommal összefüggésben meghatározott kivételek továbbra is kötelezőek, és rendezvényeket sem lehet tartani. A most életbe lépő kormányrendelet részletesen kitért arra, mely pontok módosulnak április 7-től.

Szolgáltatások

Március 8-a óta a személyes megjelenést igénylő szolgáltatások helyiségeit, helyszíneit zárva kellett tartani, kivéve bizonyos eseteket. Mostantól viszont azok a szolgáltatók is kinyithatnak, akiknek erre az elmúlt egy hónapban nem volt módjuk. Így például a kozmetikusok, fodrászok is, hogy csak két példát mondjunk. A

A vendéglátósok továbbra sem fogadhatnak helyben fogyasztó vendégeket: azokban csak addig tartózkodhat a dolgozókon kívül más, amíg egy rendelt ételt elvisz például.

Négyzetméter alapú létszámkorlát az üzletekben

A 10 négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon

kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat

rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben tartózkodhat A 10 négyzetméternél nagyobb vásárlóterű boltokban pedig egy időben tíz négyzetméterenként tartózkodhat egy vásárló

A területszámítás mikéntjére is kitértek: ha a vásárlótér területének egytizede nem egész szám, kerekíteni fel: 0,5-től felfelé, ez alatt lefelé kell kerekíteni. Így például 151 négyzetméteres vásárlótér egytizede 15,1, vagyis 15 vásárló mehet be, de ugyanígy 15 vásárló engedélyezett egy időben egy 148 négyzetméteres üzletben (14,8; ami kerekítve 15 szintén).

A 14 évesnél fiatalabbak, valamint a 65 évesnél idősebbek, illetve a fogyatékossággal élők segítőjét a vásárlói számba nem kell beleszámolni. Egyértelmű lesz az is, hányan mehetnek be egy üzletbe, ugyanis az üzemeltetőnek, illetve vezetőnek ki kell függesztenie a bejárathoz (a nyitvatartási idő mellett), hogy egyszerre hány vásárló tartózkodhat bent. Mindemellett arról is gondoskodniuk kell, hogy ezt a létszámkorlátot betartsák, ahogy arról is, hogy

a bejutásra várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot tartsanak

hogy mindig legyen kézfertőtlenítő a vásárlótérben

hogy a bevásárló kocsik és kosarak is fertőtlenítve legyenek folyamatosan.

Az az üzlet, aminek nincs vásárlótere, akkor nyithat ki, ha a sorban állók között a 1,5 méteres távolság megtartásáról gondoskodik az üzemeltető vagy vezető. A kormány egyébként azt kéri mindenkitől, hogy törekedjenek a távolságtartási szabály betartására, és az üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek.