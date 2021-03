Megnéztük: így buszozhatunk a járvány napjaiban

A Volánbusz a napokban jelentette be, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel – az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében – március 29-től rendkívüli intézkedést vezet be. Felfüggeszti az első ajtós felszállást, a járművezetőket pedig kordonnal határolja el az utastértől. Teszteltünk az első napon.

A helyközi és helyi járatos autóbuszokon is hétfőtől érvényes az új szabály. Nem válthatunk menetjegyet e járműveken és csak a hátsó ajtón szállhatunk fel.

Hétfő reggel nyolc óra. Dupla maszkban, kesztyűben, két héttel ezelőtt kapott, első védőoltás viszonylagos biztonságában indulok Egerbe autóbusszal, Kerecsendről. Nem nagy távolság, alig több mint tíz kilométer. Öten-hatan várakozunk a járatra. Az utasok arról diskurálnak, hogy felszállhatnak vagy sem a buszra, ha nincs előre megváltott jegyük.

Gyorsan választ ad az élet kérdéseikre. Pontosan érkezik a jármű, nyílik a hátsó ajtó, s a sofőr egy kézjellel adja értésre, szálljon fel mindenki a hátsó ajtón. A járaton alig van utas, mindenki hátul fészkelődik el. Egy középkorú hölgy előrearaszol az elkordonozott vezetőfülkéhez, s úgy kérdi: – Nincs menetjegyem, mit csináljak, ha jön az ellenőr? – Ne nyugtalankodjon, üljön a helyére, nem lesz semmi baj – mondja a sofőr, és így gurulunk tovább úti célunkhoz.

Egerben az autóbusz-pályaudvaron néhány lézengő ember várakozik csupán. A pénztárak jóformán üresek. Bemegyek. Kérdem, válthatnék-e elővételben jegyet egy bizonyos napra, távolsági járatra az ünnepek idején. A hölgy készséges. Megkérdi, mikor szeretnék utazni, és honnan hova indulnék. Kinyomtat egy jegyet, aláírja, lepecsételi, s én kifizetem. Azt javasolja, hogy a visszaútra váltsam meg a jegyet a helyi pénztárban, elvégre soha nem tudhatni, mi történik egyik napról a másikra.

Figyelem a helyi járatokat is, bár ezúttal nem szállok fel. Hétfőn a reggeli órákban hat-hét utassal közlekednek. Ha bárki tanácstalan a mostani közlekedéssel kapcsolatban, nem árt tudni néhány dolgot. A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint a jelenlegi átmeneti helyzetben nem céljuk az útra kelni szándékozók utazásból történő kizárása, pótdíjazása. Úgy fogalmaznak, közszolgáltatóként arra törekszenek, hogy biztosítsák a munkába járás feltételeit, valamint az üzletek és intézmények megközelítését.

Akik tehát most nem rendelkeznek menetjegy vagy bérlet vásárlását lehetővé tevő mobileszközökkel, vagy egyéb, méltányolható okból nem tudnak elővételben menetjegyet vásárolni, ne aggódjanak. Március 29-étől – a fedélzeti jegykiadás ideiglenes felfüggesztésének időtartama alatt – biztosítják, hogy az utazás során az ellenőrzések során, pótdíj megfizetése nélkül is megválthassák jegyeiket az utasok. Tehát nem kell rettegni az ellenőrtől, ha felbukkan, segíteni fog.

Tapasztalatból tudom, hogy egy évvel ezelőtt, a márciusi lezárásokkor hasonló volt a helyzet. Annyi különbséggel, hogy akkor hetekig szinte üresen, utas nélkül futottak a járatok. Az sofőröket akkor is kordon védte, és csak a hátsó ajtókon lehetett felszállni. Csak az indult el tömegközlekedéssel, akinek halaszthatatlan dolga volt. Jó eséllyel ez most is így van. Azt is gondolom, hogy nem sok olyan honfitársunk van, aki ezt az időszakot használja fel buszos utazgatásra, bliccelésre. Aki felelősséget érez magáért, a közösségért, ha teheti, otthon marad, amíg nem javul a járványhelyzet.