Megnéztük: így tartják be a szabályokat a vendéglátóhelyek belső tereiben Hevesben

A fokozatos nyitás újabb eredményeként az éttermek és kávézók már nem csak a teraszon, de a belső tereikben vendégül láthatják azt, aki rendelkezik védettségi igazolvánnyal. Van olyan hely, mely élt ezzel a lehetőséggel, de olyan is, amelyik nem.

Nehéz félév áll a Senátor Ház Étterem mögött is, melynek üzemeltetői ez idő alatt minden erejükkel azon voltak, hogy megtartsák munkavállalóikat. Cseh Andrásné portálunknak arról mesélt, igen meglepő volt számukra, hogy amint megnyitottak, szinte azonnal jöttek a vendégek. – Nagy örömmel fogadták az emberek a nyitást, rengeteg törzsvendégünk látogatott el hozzánk már az elején. Érkeztek Budapestről, Debrecenből, Miskolcról is – fogalmazott. Mint mondta, a hétköznapok csendesebbek, nincsenek turisták, de a hétvégék nagyon jó forgalmat hoznak. Éttermükben bent is tálalnak az asztaloknál, ehhez – a jelenleg érvényben lévő szabályoknak megfelelően – a védettségi kártyát is elkérik a betérőktől. Ezt hirdeti a bejárathoz kifüggesztett tábla is.

Cseh Andrásné szavai szerint a náluk megfordulók igen szabálykövetőek, pontosan tudják, hogy a beltéri fogyasztáshoz szükséges az igazolvány, konfliktus ebből nem adódott. A nyitást követő hetekben meglehetősen hűvös, szeles időjárás volt, így szívesebben töltötték az időt vendégeik beltérben. – Ebben a gyönyörű időben viszont szinte mindenki a teraszon ül, eszébe sem jut bent étkezni – mondta Cseh Andrásné.

A gyöngyösi Sástó Étteremben is nagyon várták már a vendégeket, ám úgy döntöttek, egyelőre nem fogadják őket beltéren. A tulajdonos azért döntött így, mert nincs kapacitásuk arra, hogy az ellenőrzést maradéktalanul végrehajtsák. – Éppen eléggé megterhelő időszak van mögöttünk, nem szeretném kockáztatni a fennmaradásunkat egy esetleges büntetés miatt – mondta el Keszthelyi László.

Hangsúlyozta, hogy döntésük nem az oltás ellen szól, sőt, az étterem dolgozói közül többen már megkapták a koronavírus elleni vakcinát. – Nincs ahhoz elegendő emberünk, hogy például egy nagy forgalmú hétvégén mindenkitől elkérjük a kártyát – szólt a vezető.

Mint mondta, a mosdók használata miatt is be kell jönniük a vendégeknek, így nagy lehet a keveredés azok között, akiknek van igazolványuk, s akiknek nincs. Egy esetleges ellenőrzés alkalmával pedig az emiatt kiosztható súlyos bírság az éttermet terheli, nem a vendéget. Teraszuk fedett és fedetlen résszel is rendelkezik, akár száz embert is le tudnak ültetni, így helyhiánnyal nem küzdenek. Szavai szerint jó időben a legtöbben egyébként is szívesebben fogyasztanak kint. Eddig nem mutatkozott igény arra, hogy bent foglaljanak helyet.