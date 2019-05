Megnyílnak a tűzoltószertárak kapui szombaton

Gyermeknap alkalmából idén is tárt kapuval várják az érdeklődőket május 25-én a tűzoltószertárak.

Valamennyi hivatásos tűzoltóság, katasztrófavédelmi őrs, emellett több mint kétszáz önkéntes egyesület, félszáznál több önkormányzati tűzoltóság és hat egyéb, tűzvédelemhez közel álló szervezet életébe tekinthetnek be kicsik és nagyok ezen a napon – tájékoztat a megyei katasztrófavédelem.

A szolgálatban lévő tűzoltók fel vannak készülve a legváratlanabb helyről előbukkanó apróságokra, vagyis arra, hogy délelőtt tíztől délután négyig gyermekekkel és szüleikkel lesz tele a tűzoltólaktanya.

Helyszíntől függően lesz minden, amitől a kicsik azonnal tűzoltók akarnak lenni: csúszás a rúdon, be lehet ülni a tűzoltóautókba, bele lehet bújni a védőruhába, és ahol kiállítóterem van, az is megnyílik a látogatók számára. A sok, leginkább a legkisebbeknek érdekes elfoglaltság mellett a nagyobbak is élvezhetik a programokat, ők például arról is tájékoztatást kapnak majd, miért jó dolog a katasztrófavédelemnél teljesíteni a közösségi szolgálat során előírt órákat.

A szertárkapuk délután négykor záródnak, hogy utána az életükbe bepillantást engedő tűzoltók és a kíváncsi gyermekek is kipihenhessék magukat – egészen a következő találkozásig. Idén Heves megyében tizenhárom laktanyában fogadják a családokat, gyermekeket tíz és négy óra között, ahol a nap során a tűzoltók több próbariasztást is végrehajtanak.