Megoldódott a helyettesítés, lesz háziorvos Tarnaleleszen és Szentdomonkoson

Néhány beteg felelőtlen és vállalhatatlan ­viselkedése miatt egy hónapja döntött úgy dr. Dömök László, Tarnalelesz és Szentdomonkos helyettesítő háziorvosa, hogy felmond.

– Tisztelt Tarnalelesziek! Egyesek emberek felelőtlensége miatt ismét a közösség bűnhődik. Dr. Dömök László főorvos úr egy hónappal ezelőtt beadta a felmondását a leleszi betegek egy részének viselkedése miatt. A felmondási idő minden napját kihasználtuk, hogy találjunk háziorvost a faluba. Eddig az illetékes szakhatóságok, felügyeleti szervek, egy tucat orvos sem tudott vagy akart segíteni nekünk ebben. Szerdán délután még egyeztetünk egy orvossal, s bizakodunk, hátha sikerül a helyettesítést megoldani. Amennyiben nem sikerül, akkor csütörtökön és pénteken már nem lesz rendelés a két rendelőben. Az említett két napon Magvasiné Pócs Erika asszisztens ott lesz a rendelőben és szükség esetén telefonon egyeztet a főorvos úrral a rendelési idő alatt megjelenő betegek érdekében. Addig folytatjuk a keresést, amíg nem találunk végleges megoldást. Ezekkel a mondatokkal tájékoztatta a lakosságot Kovács Béla, Tarnalelesz polgármestere kedden este Facebook-oldalán.

Telefonon érdeklődtünk, mi áll a háttérben, illetve, hogy milyen lépéseket tettek, tesznek az ügyben, hiszen kötelező önkormányzati feladata az alapellátás biztosítása. A község vezetője elmondta, az elmúlt években egymást váltották a helyettesítő háziorvosok a faluban és a szomszédos Szentdomonkoson.

A legutóbb egy kiváló szakemberrel, dr. Dömök Lászlóval sikerült megállapodniuk, aki hétfőn, szerdán és pénteken Tarnaleleszen, kedden és csütörtökön pedig Szentdomonkoson látta el a betegeket. Egy hónappal ezelőtt azonban felmondott, mivel nem egyszer előfordult, hogy néhány beteg minősíthetetlenül viselkedett a rendelőben. Azóta megállás nélkül egyeztetünk, hogy megoldjuk a helyettesítést, ám eddig nem jártunk sikerrel.

Elkeserítő a helyzet, hiszen minden feltétel adott a településen a színvonalas gyógyító munkához. Szépen felújított orvosi rendelő, szolgálati lakás várja a falu leendő orvosát. A Magyar falu programban tavaly újabb 1,8 millió forintot nyertünk orvosi eszközök beszerzésére. Hiába a megfelelő háttér, szakembert égen-földön nem találunk. Sajnos nem csak a leleszieket, hanem a szentdomonkosiakat is sújtja a helyzet, így közel kétezer ember maradhat átmenetileg háziorvosi ellátás nélkül. Mivel vegyes körzetekről beszélünk, így a kisgyermekes családok, a helyi idősotthon lakói, illetve a közel kétszáz iskolás gyermekünk is ellátatlanul maradnak – fogalmazott a falu első embere. Pócs Erika asszisztens arra hívta fel a figyelmet, hogy ma és holnap csak a tényleges sürgős esetekkel keressék fel. A havi gyógyszerírásra, beutalók készítésére, utazási utalványok, igazolások kiállítására, egyéb adminisztrációs feladatokra az orvos hiánya miatt nem lesz lehetőség.

Orvosi esküjéhez hű marad Beszéltünk dr. Dömök László főorvossal is, aki egy éve, helyettesítésben vállalta a praxist. A hetvenéves, az egész térségben ismert és megbecsült szakember annyit mondott lapunknak, hogy belefáradt a munkába, és abba, hogy néhány beteg a lába kapcájának tekintette. Esetükben hiába próbált a szakma szabályainak megfelelően eljárni, előfordult, hogy üvöltözéssel, fenyegetőzéssel zárult egy-egy vita. Hiába ügyelt a rendre egy polgárőr az épületben, a rendelőben ő szembesült a betegek viselkedésével. – December 9-én, írásban nyújtottam be az önkormányzathoz a felmondásomat, ez most lejár. Az orvosi eskümhöz híven csütörtökön és pénteken annyit tudok vállalni, hogy a sürgős, életveszélyes esetekben az asszisztens előszűrésével fogadom a pácienseket a szomszédos Bükkszenterzsébeten, ahol jelenleg szintén helyettesítek. A betegek további sorsáról az önkormányzat köteles gondoskodni.

Péntek délben újabb orvossal egyeztetett Kovács Béla, Tarnalelesz polgármestere annak érdekében, hogy a két faluban megoldódjon az egészségügyi alapellátás biztosítása. Érdeklődésünkre elmondta, a tárgyalás eredményesen zajlott, így január 13-tól dr. Géczi Ildikó és dr. Kovács Péter látják el a betegeket a két településen.

Tarnaleleszen hétfőn, szerdán és csütörtökön, míg szerdán és pénteken Szentdomonkoson várják a betegeket napi három órás rendelési időben. A falu első emberétől azt is megtudtuk, hogy a tárgyalás konstruktívan zajlott, a felek mindenben megegyeztek, a szakhatóságok pedig rendkívül rugalmasan támogatták az ügyet. Kovács Béla hangsúlyozta, mostantól ő is gyakrabban néz be személyesen a rendelőbe, s nem tűri a tiszteletlen viselkedést.