Mégsem kell közterületen a szájmaszk Egerben

Az előző két hétvégéhez hasonló korlátozások lépnek életbe a megyeszékhelyen péntektől.

Mirkóczki Ádám polgármester sajtótájékoztatón jelentette be csütörtökön, hogy pénteken éjféltől kötelező lesz a szájmaszk viselése a közterületeken is, azonban a később megjelent önkormányzati rendeletben nem szerepel, hogy Eger utcáin is fel kell tenni a maszkot.

A rendeletben az áll, hogy helyi járatú tömegközlekedési eszközökön és azok megállóiban, taxikban, boltokban, piacon, vásárokon, postán és egyéb zárt térben történő ügyintézés során kell viselni, közterületen csak erősen ajánlott.