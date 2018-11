Megsemmisítették a Hunviron elleni határozatokat

Portálunkon kora ősszel számoltunk be arról, hogy az első fokon eljáró egri környezetvédelmi hatóság visszavonta azon határozatát, amellyel megszüntette a Hunviron Kft. telephelyén kezelt anyagok beszállítására vonatkozó, felfüggesztésről szóló határozatát, azaz folytathatják a munkát. A „Zöldhatóság” azt követően döntött a felfüggesztésről, hogy fekete, olajszerű masszát észleltek a területen. A Hunviron azóta saját hatáskörében elvégezte azokat a kármegelőzési intézkedéseket, amelyek megakadályozták, hogy a talaj és a talajvíz elszennyeződjön. Az intézkedés és a beszállítási tilalom már közel 150 millió forintjába került a cégnek – közölte Nagy Andor telephelyvezető.

– A massza illegális leürítés nyomán került a saját területünkre, erről fotók és nyomok is tanúskodnak – fűzte hozzá. – Az illegális ürítés helyén detektált szennyező góc jól körülhatárolható volt mind horizontális, mind vertikális irányokban, vagyis az egyes gócoknak nem volt kapcsolatuk a pernyehányó területével, az azon kezelt hulladékokkal és az ott folytatott hulladékhasznosítási tevékenységgel. Csaknem hatezer tonna pernyét mozgattunk meg, ami alapján az is nyilvánvalóvá vált, hogy nem történt környezetszennyezés: a felszíni, 5–10 centiméternyi massza alatt sem a talaj, sem a talajvíz nem szennyeződött.

A cég több száz ponton vett mintát, a laboratóriumi vizsgálati eredmények azt igazolták, hogy a talajban nincs szennyeződés. Megállapították: a talajvizet megfigyelő kutakban sem mutatható ki szennyeződés. A Hunviron Kft. rendőrségi feljelentést tett környezetkárosítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

A Hunviron Kft. a fentiek után minden olyan elsőfokú döntést megfellebbezett, amelyek hátrányosan érintették a cég tevékenységét. Az elsőfokú határozatok álláspontjuk szerint jogszabálysértőek és szakmailag is kifogásolhatók voltak, s a másodfokon eljáró hatóság valamennyi esetben a Hunviron Kft.-nek adott igazat: megsemmisítette az elsőfokú határozatokat.

A Hunviron Kft. saját költségére akkreditált laboratóriummal – a hatóság által meghatározott helyen és időben – olfaktometriás szagmérést és modellezést is végeztetett, amely igazolta, hogy a telepen érezhető szaghatás nem érint lakott területet. Ilyen vizsgálattal tudomásuk szerint egyetlen másik környékbeli cég sem rendelkezik.

A feljelentésekről nincs információ

Több rendőrségi eljárás is indult a Hunviron tevékenységével kapcsolatban. A céget az ilyenkor szokásos eljárás szerint nem nevesítették. A hatvani önkormányzat ily módon ismeretlen tettes ellen tett feljelentést környezetkárosítás és a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett miatt. Nagy Andor közölte azt is, hogy ezenkívül hivatalból a Heves Megyei Kormányhivatal is a rendőrséghez fordult. A harmadik feljelentést pedig a cég illetékesei tették a „fekete masszás” eset után, környezetkárosítás bűntette miatt. A telephelyvezető elmondása szerint a bűnüldöző szervek már két szemlét is tartottak a telephelyen, ám ezek megállapításairól egyelőre ők sem rendelkeznek további információkkal.