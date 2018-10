Megszépül az egykori tiszti klub épülete

Jövő nyárra készül el a kivitelező az egykori Helyőrségi Művelődési Otthon felújításával. Az épületegyüttesnek kulturális-közösségi funkciót szán a város.

Csaknem félmilliárd forintból újul meg az egykori Helyőrségi Művelődési Otthon épületegyüttese és udvara a Kossuth Lajos utcában. Habis László polgármester hétfőn sajtótájékoztatón elmondta: a kivitelező jövő nyárra készülhet el a munkával, s akkor a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár veszi birtokba az ingatlant, mert az önkormányzat a nagypréposti palotát is felújíttatja.

Persze addig még van munka bőven, ottjártunkkor belülről alig ismertünk rá az épületre, hiszen nemcsak a régi, megszokott bútorok tűntek el, hanem a vakolat is. A munkálatok során megújul a teljes gépészet, s egy lift is helyet kap az épületben, de az udvar is megszépül. A nagy belső terek maradnak, s színpad is lesz.

– Mindig büszkék vagyunk a megyeszékhely történelmi belvárosára, ám az is látszik, van még teendőnk – kezdte Habis László polgármester azt a sajtótájékoztatót, amelyen egyebek között azt is bemutatta az önkormányzat és a kivitelező, hogy áll az egykori Helyőrségi Művelődési Otthon felújítása.

Mint a városvezető rámutatott: a beruházás egy komplex, mintegy 1,8 milliárd forintos program része, ebbe tartozik egyebek között az Erzsébet-udvar és az Eszterházy tér rekonstrukciója. A tájékoztatón elhangzott: a Kossuth utcai épület kétségtelenül rossz állapotban volt, a homlokzati rész teljes tetőszerkezetét el kellett bontani, sőt, a munkálatok során kiderültek olyan problémák, amelyekkel a tervezők nem számol(hat)tak.

– A több lépcsőben épült épületegyüttesnek mindössze egyetlen része műemlék, a kapubejárat, ugyanakkor az eredetileg nem ott állt, ahol most – érzékeltette a helyzet bonyolultságát a polgármester, hozzátéve, mindennek ellenére a kivitelező együtt dolgozik a műemlékvédelemmel.

Szavait erősítette Takács Tibor, az Imola Konstrukt műszaki vezetője, amikor elmondta: Debrecenben készülnek azok a korszerű, fa nyílászárók, amelyeket beépítenek majd, a közlekedő terekbe mészkőburkolat kerül, a nagy helyiségekbe pedig fa parketta.

– Természetesen teljesen megújul a gépészet is: modern fűtésrendszert, elektromos hálózatot és tűzjelzőt alakítunk ki, valamint egy légtechnikai gépházat – közölte a szakember. – A munka során fontos szempont az akadálymentesítés, ezért egy felvonó is helyet kap majd az ingatlanban. Az udvaron található bővítmény épület alapozása már megtörtént, a középső toldaléképületet szerkezetkész állapotra bontjuk. Más korban épült, mint az utcafronti ház, ezt jelezni is fogjuk, nem akarjuk „mímelni” a régi épületrészt. Nemcsak az épületegyüttes, az udvar is megújul, térköves burkolatot kap. Amilyen szép feladat, olyan bonyolult is, a vakolat leverése után derült ki egyebek között, hogy több falszakaszt meg kell erősíteni. Megoldás erre is van: acél és duzzadó habarcs anyagok bedolgozásával, úgynevezett varrásos technológiával oldjuk meg a problémát.

A tervek szerint jövő nyárra készül el a munkával a kivitelező. Habis László rámutatott: kulturális-közösségi funkciót szánnak az épületnek, amelynek végében egy bababarát kis kávézó is helyet kap majd. A jövő idő indokolt, előbb ugyanis a Bródy Sándor Megyei És Városi Könyvtár költözik ide, a város ugyanis a nagypréposti palotát is felújíttatja.

Nagy élet volt egykor a tiszti klubban Több, mint 60 esztendeje, 1952. április 1-én nyitotta meg kapuit Egerben, a Kossuth Lajos úton a tiszti klub. Zárt intézmény volt, szigorú beléptetési renddel, szinte kizárólag a fegyveres erők állománya részére. Helyőrségi művelődési otthonként élte fénykorát, ekkoriban lett a megyeszékhely közművelődési életének szerves része úgy, hogy még változatlanul viszonylag zártan működött. Azóta is számos kulturális, civil rendezvénynek adott otthont a korábban állami tulajdonú épület, amelynek ingyenes önkormányzati tulajdonba adását még 2013-ban kezdeményezte Eger. A kormányzat 2015-ben mondott igent a kérésre.